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Политика

В Крыму оценили санкции Украины против авиакомпаний РФ за полеты на полуостров

Кабинет министров ввел ограничения против 13 воздушных перевозчиков
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Введение украинских санкций не должно повлиять на благополучие российских компаний, считает крымский политолог

Введение украинских санкций не должно повлиять на благополучие российских компаний, считает крымский политолог

Фото: Архив "КП"

Украина ввела санкции против 13-ти российских авиакомпаний, которые осуществляли полеты над Крымом. По мнению официального Киева, это было незаконно.

- Украина ввела санкции против российских авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, - написал в соцсетях депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, решение ввести ограничения принял Кабинет министров на заседании 27 января. Также была опубликована копия приложения, в котором обозначено 13 авиакомпаний, зарегистрированных в РФ. Среди них «Победа», «Вологодское авиационное предприятие», «Красавиа», «Комиавиатранс», «Азимут» и другие.

При этом введение украинских санкций не должно повлиять на благополучие российских компаний, считает крымский политолог Денис Батурин.

- Введение украинских санкций против каких-либо российских компаний, не зависимо от сферы деятельности, не всегда ощущается и не имеет значения для России. Больше всего в этих ограничениях заинтересована Украина, чтобы отстаивать своих интересов, - отмечает эксперт.

По мнению политолога, реальные последствия украинских санкций в отношении России и российских компаний могут быть только тогда, когда они являются предвестниками западных санкций со стороны США.

- Только в этом случае введенные ограничения могут быть чувствительными для российских компаний. Сами по себе украинские санкции - это политический акт и не более, - заключил эксперт.

Напомним, в сентябре минувшего года так называемой прокуратуре несуществующей АРК заявили, что самолеты сорока российских авиакомпаний «арестованы» за полеты в Крым. В ведомстве посчитали, что компании нарушили правила международных полетов и порядок въезда на «временно оккупированную территорию».

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