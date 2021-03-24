В Крыму оценили указ Зеленского о «деоккупации» полуострова

Зеленский также намерен принять меры по «защите прав и свобод человека в Крыму». Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подменяет «показной активностью» отсутствие реальных возможностей и действий по улучшению существующей ситуации в стране. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появился новый указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя» от 11 марта 2021 года. В документе сообщается, что он определяет «комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма». Помимо этого, в стратегии обозначены приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.

- Это тот случай, когда показной активностью подменяют отсутствие реальных возможностей. Крым в России навсегда, это знают и понимают все, но это не означает отказ от антироссийских действий в Украине и на Западе. Надеюсь, все российские структуры жестко будут реагировать на любые попытки «расчленения» России. Реагировать и словом, и делом, - отмечает Владимир Джаралла.

Напомним, полуостров стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

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