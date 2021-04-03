ТОП-5 нудистских пляжей Крыма: Куда отправиться любителям дикого отдыха

Для голого отдыха в Крыму предостаточно укромных мест. Фото: krym4you.com

Зимние деньки закончились, май уже через месяц, а значит, не за горами и открытие высокого курортного сезона. Некоторые уже присматривают себе купальные костюмы, другие же выбирают уютные крымские пляжи, где можно позагорать голышом. «Комсомолка» собрала пять лучших мест для нудистского отдыха вдали от цивилизации.

«ЛИСЬЯ БУХТА»

Безумно красивая и живописная бухта находится между горными массивами Кара-Даг и Меганом. Эти места почти дикие, потому что удалены от больших поселков. Побыть наедине с природой и собой не станет проблемой, ведь на пляже нет инфраструктуры.

Раньше о девственно чистом месте знали лишь единицы, теперь отдыхающих там стало значительно больше. В основном с палатками на собственном транспорте туда приезжают натуристы. Запастись едой и всем необходимым рекомендуют в ближайшем поселке Курортное. Пешком добираться на пляж очень сложно, поэтому не имея машины, можно взять напрокат джип с водителем. Пляжи в бухте удобные - песчаные с мелкой галькой.

Географические координаты Лисьей бухты в Крыму GPS: N 44.895723, E 35.158439.

"Лисья бухта" - мечта инстаграмщика и интроверта. Фото: krym4you.com

ПЛЯЖ В МЕРТВОЙ БУХТЕ

Местность малолюдная и тихая, берег устелен мелкой галькой, по которой несложно ходить, а море - чистейшее. Для голого времяпровождения можно отыскать довольно укромные места. Но идти к ним придется пешком. Пляж находится в 15-20 минутах ходьбы от основного пляжа Коктебеля. Ваше спокойствие в этой зоне никто не нарушит, продавцы рыбы и кукурузы туда попросту не доходят. Лучше в бухту приезжать с палаткой, места там довольно много.

Географические координаты Мертвой бухты в Крыму 44.96479800,35.28748500.

На живописном пляже уже много лет проводят время натуристы. Фото: krym4you.com

ПЛЯЖ «ИНЖИР»

В Балаклаве находится один из лучших нудистских пляжей Крыма, который называется «Инжир». Он расположился в 20 километрах от поселка. Но добраться туда непросто - нужно заплывать только со стороны моря, пешком или на автомобиле возможности попасть на пляж почти нет. Поэтому понадобится арендовать лодку на набережной Назукина. Пешая прогулка к этому месту может закончиться плохо, ведь тропа опасная и крутая.

На пляже есть огромная кемпинг-зона, где можно остановиться даже большой компанией. Рядом с ней недавно открыли магазин и столовую. Там же предложат взять напрокат палатку, если вы забыли свою.

«Инжир» - один из самых красивых диких пляжей полуострова. Побывав там однажды, мало кто выбирает другое место. За счет отдаленности и труднодоступности местности - там сохранилась дикая природа.

Географические координаты пляжа «Инжир» в Балаклаве на карте Крыма GPS N 44.4685 E 33.6379.

Пляж удален от цивилизации, но имеет свою хорошую инфраструктуру. Фото: krym4you.com

ПЛЯЖ «ЛЮБИМОВКА»

Около Севастополя развернулся еще один пляж для желающих позагорать нагишом. Прибрежная зона широкая и песчаная, что хорошо подходит для установки палаток. Дорога к Любимовке несложная, легче всего туда добираться из Инкермана.

Еще один аналогичный пляж расположен за населенным пунктом. Он больше подходит отдыхающим, которые хотят просторов. Береговая линия там шире, а людей значительно меньше. Чтобы добраться на место, нужно пройти по улице Авдеева в Любимовке и выйти прямо к морю. Затем нужно повернуть направо и идти 10-15 минут. Если собираетесь провести на пляже много времени - запасайтесь водой и продуктами заранее, ведь на месте инфраструктуры нет.

Географические координаты Любимовки в Крыму GPS - N 44 39.650 E 33 32.973.

Любимовка отлично подойдет для любителей большого пространства. Фото: krym4you.com

ПЛЯЖ «ПОДКОВА»

Укромное пространство также есть на мысе Фиолент, что находится недалеко от Севастополя. Ехать туда стоит на машине или автобусе, но к морю и пляжу придется спускаться пешком по длинной лестнице. Магазинов, кафе и ларьков там нет, все необходимое придется прихватить с собой. Туалеты и мусорные баки на территории тоже отсутствуют, а береговая линия пляжа довольно узкая, поэтому не подходит для длительного пребывания.

Людей много не бывает, а скалы вокруг придают особую обстановку уединенности. Вода на «Подкове» прозрачная и чистая, но глубина резко увеличивается через 2-3 метра, поэтому для детей пляж не самый безопасный.

Географические координаты пляжа в Севастополе у мыса Фиолент: 44°30’22.7"N 33°28’56.4"E.

Пляж "Подкова" плохо подходит для отдыха с палатками, но отлично для дневного уединенного приключения. Фото: fiolent.ru

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