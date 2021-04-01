В этом году Крым планирует принять 8 миллионов туристов

В прошлом году Крым посетили 6 миллионов отдыхающих. Фото: Минкурортов по РК

Крым готов принять в этом году больше 8 миллионов туристов. Местные власти уверены, что антикоронавирусные ограничения со временем ослабят, что позволит провести на полуострове масштабные фестивали и мероприятия. О будущем курортном сезоне КП-Крым рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

НА МАЙСКИЕ ВСЕ ЗАБРОНИРОВАНО

- Наши прогнозы зависят от пандемии, которая происходит не только в Крыму, России, но и во всем мире. Ведь все это связано с открытием и закрытием границ. С учетом ситуации, которая имеется у нас на сегодня, можно сказать, что в республику приедет 8 миллионов туристов. В 2019 году полуостров посетили 7,6 миллиона отдыхающих, а в 2020 году, несмотря на два потерянных месяца, к нам приехали больше 6 миллионов, - говорит Черняк.

Он уверен, что многие откажутся от путешествий в другие страны, их отпугнет сложность процесса пересечения границы - прививки, ковид-паспорта, увеличение стоимости страховки.

- Бронировки в Крыму очень успешны, на майские праздники уже практически не осталось мест. Наш аэропорт и железная дорога открывают с апреля новые направления, увеличивают количество рейсов, в том числе с новыми регионами. Симферопольский аэропорт сейчас занимает первое место по покупке билетов среди городов РФ, - подчеркивает председатель госкомитета.

ПОТОК УКРАИНСКИХ ТУРИСТОВ УМЕНЬШИТСЯ

Алексей Черняк уверен, что ситуация с временным закрытием границы с Украиной на турпоток никак не повлияет:

- Ежегодно из соседней страны к нам прибывало не больше 1 миллиона туристов. Но для отдыхающих ограничений мало, поэтому если украинец пожелает отдохнуть в Крыму, то может заказать путевку на лечение в санаторий, сдать тест на коронавирус и приехать сюда по ней.

ХВАТИТ ЛИ ВОДЫ НА СЕЗОН

Ограничения, связанные с засухой, туристов не пугают. Больше переживают сами крымчане, ведь это дополнительная нагрузка на инфраструктуру и водопотребление.

- Все санатории и отели это прекрасно понимают, поэтому внимательно готовятся. Руководство Крыма отдает себе отчет в том, какие объемы воды необходимы для проведения сезона. Нам выделили крупную сумму на перекладку трубопроводов, которые не менялись с 80-х годов. В связи с этим происходило большое количество порывов и соответственно утечки воды. Также потихоньку заполняются водохранилища, идет переброска воды, - заявляет Черняк.

В зоне риска находится только два региона - Алушта и Ялта, за которыми ответственные лица будут внимательно следить и мониторить ситуацию.

- Санатории сейчас готовят трехдневные запасы для бесперебойной подачи отдыхающим. Будем надеяться, что с сезоном в этом году мы справимся, - подытожил Черняк.

ГДЕ РАЗВЛЕКАТЬСЯ ТУРИСТАМ?

Все объекты показа и развлечений будут работать, основная масса ограничений снята. Остались такие требования - не больше 10 человек в группах на экскурсии. Не больше 75% заполняемости залов в кинотеатрах и театрах.

Тем не менее, власти ожидают, что ограничения с массовых мероприятий снимут. В этом году планируется провести больше 20 крупных международных фестивалей событийного туризма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму из-за коронавируса режим повышенной готовности продлен до 1 мая

Ограничения касаются массовых мероприятий, работы хостелов, кинотеатров и музеев (подробнее)

«Без воды не останемся»: В Крыму не приняли условия Украины по снятию блокады

Председатель Госсовета республики пообещал, что в курортный сезон на полуострове не будет дефицита (подробнее)