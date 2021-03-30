«Без воды не останемся»: В Крыму не приняли условия Украины по снятию блокады

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году Фото: Архив "КП"

В Крыму давно уже не рассчитывают на помощь из Украины из-за проблем с водоснабжением, поэтому лучше не обращать внимание на высказывания политиков соседней страны с «пониженной социальной ответственностью». Такое мнение выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в ответ на очередное заявление первого президента Украины Леонида Кравчука.

Ранее бывший глава незалежной заявил, что Украина готова вновь возобновить подачу воды на полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.

- Эта публика, в том числе и Кравчук, живут в своем выдуманном мире. Это в нем возможно доведение ситуации в Крыму до гуманитарной катастрофы. В реальности же ситуация совсем иная: все под контролем, идут масштабные работы, результаты которых позволяют с уверенностью заявить, что курортный сезон водой будет обеспечен, а в ближайшее время эта проблема будет так же решена, как и все остальные, которые нам подбросила за последние годы Украина, - отмечает Константинов.

По его мнению, перекрытие Северо-Крымского канала останется преступлением, поэтому лучше самостоятельно решить эту проблему, чем надеяться на помощь Киева.

Напомним, проблема воды начала тревожить крымчан в начале 2014 года, когда после воссоединения Крыма с Россией власти незалежной перекрыли Северо-Крымский канал. Однако острый вододефицит в Крыму начался в конце 2020 года. В это время сразу несколько городов перешли на почасовую подачу воды. На сегодня властям полуострова частично удалось справиться с водным с дефицитом. Этому поспособствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора.

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