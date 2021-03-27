В Крыму не ждут, что Украина снимет водную блокаду

Власти Крыма отметили, что своими силами справятся с проблемой водообеспечения полуострова Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крым не собирается просить помощи у Украины, чтобы разрешить ситуацию с водоснабжением. Политики соседней страны ненадежные партнеры, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук пояснил, что Украина готова заново поставлять воду на полуостров только в том случае, если в республике произойдет гуманитарная катастрофа. Юрий Гемпель прокомментировал его высказывание, сообщив «Комсомолке», что Крым и сам способен справиться с проблемой воды.

- Я глубоко убежден, что рассчитывать на Украину нам не стоит. Успешный опыт решения различных блокад у нас есть, поэтому и проблему с водообеспечением крымчан разрешим сами. Политики из Украины являются на сегодня не надежными партнерами. А с учетом того, что Киев не может обеспечить безопасность своих же граждан, которые проживают на территории Донбасса и Луганска, то доверять им точно нельзя, - высказался глава комитета.

Гемпель добавил, что украинские власти даже не могут контролировать «Правый сектор» (прим. ред. - запрещенная на территории РФ организация), который, гипотетически, способен отравить воду, если она пойдет по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, проблема воды остро стала в Крыму, когда власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал в 2014 году. На сегодня властям полуострова частично удалось справиться с водным с дефицитом. Этому поспособствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Его возвели специально для снабжения Симферополя. В столицу планируется запускать от 4 до 5 тысяч кубометров чистой воды ежедневно.

Кроме того, власти Крыма готовят документы, чтобы предъявить Киеву несколько исков по блокадам полуострова. Представители республики планируют многократно обращаться в Совет Европы, организации ООН и международные суды. По подсчетам рабочей группы, ущерб причиненный региону из-за перекрытия канала оценивается в триллион рублей.

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