Власти Крыма направят против Украины иски в международные инстанции из-за блокад полуострова

Пересохший Северо-Крымский канал Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Крыма готовят документы, чтобы предъявить Киеву несколько исков по блокадам полуострова. В первую очередь это касается водной блокады, которая доставила республике многомиллиардный ущерб, рассказал КП-Крым первый заместитель спикера крымского парламента Ефим Фикс.

- Водная блокада, которая была осуществлена в 2014 году, это не просто перекрытие Северо-Крымского канала, это самый настоящий геноцид по отношению к 2,5 миллионам жителей Крыма и Севастополя. Мы, в рамках рабочей группы по учету ущерба, оценили, в какую цену выходит эта блокада. Сегодня цифры показывают больше триллиона рублей. По этому поводу наши специалисты в области международного, уголовного и хозяйственного права проанализируют информацию и подготовят иски, - сообщил Фикс.

Власти республики также желают наказать конкретных исполнителей блокады, которые принимали решения перекрывать канал со стороны Украины.

- Они должны понести ответственность за свои действия. В рамках рабочей группы наши юристы уже приступили к подготовке исков. Одни обращения пойдут в следственный комитет, с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовные дела. Другие иски направим в суды с просьбой о рассмотрении вопроса и принятия соответствующих решений. А в рамках международного права будут готовиться и отправляться иски в организации ООН, - добавил первый вице-спикер Госсовета Крыма.

На этом крымские власти останавливаться не собираются. Они планируют многократно обращаться в Совет Европы, организации ООН и международные суды, чтобы была дана соответствующая оценка действиям Украины 2014 года.

На очереди подсчет ущерба, который был принесен энергетической и транспортной блокадой.

Напомним, после присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который на 85 % обеспечивал полуостров пресной водой. Сначала республика кое-как обходилась запасами из собственных водохранилищ, но после засушливого периода практически все пресные водоемы обмелели.

Проблему крымские власти частично решили с помощью двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и водовода, который протянули к Симферополю. Еще несколько скважин подключат в конце марта, они смогут давать столице до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно. Благодаря этому город сможет отказаться от жестких графиков ограничения водоснабжения.

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