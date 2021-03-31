В Крыму из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности до 1 мая

Проведение массовых мероприятий все еще запрещено. Фото: Правительство РК

В Крыму режим повышенной готовности продлили до 1 мая. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес глава республики Сергей Аксенов.

Так, до начала мая по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия. Это касается спортивных, публичных, деловых, развлекательных и культурных встреч.

Исключением становится проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, но только с участием профессиональных спортсменов.

- Также разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия, которые ранее были включенных в Единый календарный план межрегиональных и всероссийских соревнований в Крыму, - говорится в указе.

Запрет до 1 мая продлили и на работу хостелов. Пока мини-гостиницы не могут принимать гостей, за нарушение они будут оштрафованы.

Кинотеатры и театры могут принимать зрителей, но залы разрешили заполнять лишь на 75%, с соблюдением дистанции. Музеи смогут посещать экскурсионные группы, которые включают не больше 10 человек. Гости должны соблюдать все меры противоэпидемиологических требований - носить маски, держать дистанцию, обрабатывать руки антисептическими средствами.

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