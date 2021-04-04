Найденный на АЗС Симферополя пес с перерезанным горлом выжил и проходит курс пластических операций

Пес с перерезанным горлом выжил и теперь его зовут Везунчик. Фото: Алена Толкачева/facebook

Найденный на АЗС Симферополя раненный пес благодаря стараниям ветеринаров и помощи всех неравнодушных к его истории людей выжил. Сейчас ему предстоит несколько пластических операций по пересадке кожи вместо отмерших от пореза горла тканей.

- На самом деле случай уникальный, - рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. - Простого песика спасают всем миром. Сейчас проводится цикл сложнейших операций по пересадке кожи пластическим хирургом, учитывая, что некроз задел и сосуды. Раньше о таком только читали у американских или европейских волонтеров.

Из-за практически круговой раны операцию разделили на этапы. Первая прошла успешно. Везунчик, а именно так теперь зовут этого пса, чувствует себя хорошо: с аппетитом уплетает гостинцы, которые ему привозят жители многоэтажки, во дворе которой он жил последние несколько лет.

- Сейчас продолжают промывать карманы ран, курс антибиотиков и поддерживающую терапию для печени и почек, - добавила Толкачева. - Посетителей к нему не пускают, исключение только для знакомых ему людей и в присутствии куратора.

Везунчик перенес уже три операции и столько же ему предстоит. Фото: Алена Толкачева/facebook

Как только пересаженная ткань приживется, пса ждет вторая операция на другой стороне шеи. Третий этап должен быть заключительным - это уже операция в области паха на месте разрыва тканей возле лапы. В настоящее время долг в ветеринарной клинике перевалил за 50 тысяч рублей.

Напомним, раненного пса нашли месяц назад на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны Симферополя. У животного от уха до уха было перерезано горло. Пес истекал кровью.

Когда история получила огласку, оказалось, что пес несколько лет жил в будке, установленной возле многоэтажного дома по ул.60 лет Октября. Собаку назвали Печенька, он был всеобщим любимцем.

СПРАВКА КП

Средства на лечение пса можно перечислить на

Карта Рнкб 2200 0202 2846 2729

Яндекс 410016367487382

Qiwi +7978 094- 98-07

Либо непосредственно в клинику по реквизитам:

Р/с 40702810340480001119

Кор счёт 30101810335100000607

ИНН 9102156846

КПП 910201001

ОКПО 808713

ОГРН 1159102020824

БИК 043510607 РНКБ БАНК (ПАО)

Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Назначение платежа: На лечение собаки - Везунчик

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