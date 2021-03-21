Найденный на АЗС Симферополя с перерезанным горлом пес был любимцем многоэтажки

Пса с перерезанным горлом нашли на АЗС в минувшие выходные. Фото: Андрей Елисеев/facebook

Найденный на АЗС Симферополя пес с перерезанным горлом несколько лет жил в будке, установленной возле многоэтажного дома по ул.60 лет Октября. Пса назвали Печенька и он был всеобщим любимцем.

- Он к нам прибился несколько лет назад после того, как его прогнали из соседнего дома, - рассказала КП-Крым жительница дома Мария Кончина. - У нас уже жил пес Беляш, и он принял нового друга. Так они везде и ходили - Беляш и Печенька. Охраняли двор, играли с детьми. Никаких проявлений агрессии не было. Все их любили и кормили.

Пес уже неделю находится на стационаре в ветклинике. Фото: Андрей Елисеев/facebook

В предыдущем дворе пес провел несколько лет. Там у него была персональная будка и кличка Рыжий. Но соседство с собакой, даже одной, далеко не всем по душе. Его избили, и пес ушел, хромая, в соседний дом.

- Спокойный тихий пес, среди домов наших гулял. Далеко не уходил, - вспоминает жительница соседнего дома Елена Батина. - Злые люди всегда есть, в любом дворе. Но мы в шоке от случившегося. Есть предположение, что могли его бойцовым собакам как приманку отвезти. Здесь поймали и повезли. Он же очень доверчивый и спокойный.

Он борется за жизнь, но шансы 50/50. Фото: Андрей Елисеев/facebook

Сейчас Печенька находится в ветеринарной клинике АВВА на стационарном лечении. Перерезанное горло начало гноиться, пошел некроз тканей. Он борется за жизнь и очень обрадовался, когда его пришли проведать жильцы тех домов, где он обитал. Поиск живодеров идет - по публикациям в СМИ полиция Симферополя начала проверку, и оказавший первую помощь псу Андрей Елисеев уже дал свои показания.

- Что дело было на АЗС в полиции знают, сделали запрос на предоставление записи видеокамер, - добавил Елисеев. - Я был в клинике, пес с живыми грустными глазами, разодранным перешитым трижды горлом и пулей в спине. Держится. Поднимает голову, и пытается лизнуть руку, когда слышит свое имя - Печенька.

Прогнозы ветеринары не дают. Шансы 50/50. Волонтеры собирают средства только по личным контактам в соцсетях, чтобы избежать провокаций и мошенничества. Можно оказать помощь напрямую клинике АВВА с пометкой «на лечение Печеньки».

Напомним, раненного пса нашли в минувшие выходные на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны. У животного от уха до уха было перерезано горло и оно истекало кровью.

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