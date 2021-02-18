«Нобель ушел»: Стала известна судьба крымского пса, которого лечили в Москве

Нобель. Фото: Елена Терлецкая

История собаки по кличке Нобель потрясла читателей КП-Крым. Лабрадор служил в полиции - он спасал человеческие жизни, разыскивая взрывчатые вещества. Когда же состарился и заболел, то его самого решили лишить жизни и отвели в ветлечебницу, чтобы сделать смертельную инъекцию. Но крымские зоозащитники пожалели бедолагу. Всем миром собирали деньги на лечение и операцию, чтобы Нобель смог ходить на своих четырех.

Пса в итоге отправили к лучшим ветеринарам в Москву. Дело пошло на поправку, казалось, что худшее позади, но…

- Нобель ушел от нас. Накануне отказался от еды, вызвали врача, но он ушел стремительно. Такого развития событий никто не ожидал, ведь совсем недавно Нобель был бодр, полон сил и позитивен, - сообщила КП-Крым куратор крымского пса в Москве Ирина Соина.

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