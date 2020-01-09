Пьет таблетки, учится ходить: Как в Москве лечат лабрадора, который 8 лет служил в полиции Крыма

Бездомный лабрадор Нобель уехал на реабилитацию в Москву из Симферополя четыре недели назад. Пса столичные зоозащитники взяли на полный пансион: памперсы, одноразовые пеленки, корма и лечение под присмотром опытных ветеринаров.

- Сейчас он уже стабилен, и единственная его задача - учиться ходить заново и набирать мышечную массу, - сообщает в москвичка Ирина Соина, куратор Нобеля.

Период активной реабилитации с капельницами, инъекциями, отжимом мочи завершен. Впереди курсы гомеопатического лечения, игло- и рефлексотерапия.

- Из лекарств - только таблетки по схеме, пьет их хорошо, - отмечает Ирина.

Нобель хоть и с трудом, но потихоньку начинает передвигать задние лапы. Хотя никто не дает стопроцентной гарантии, что собака сможет ходить и не станет инвалидом-колясочником.

У лабрадора из Крыма непростая судьба: Нобель несколько лет отслужил в полиции. Собака, получившая кличку в честь изобретателя динамита, искала взрывчатые вещества, спасая человеческие жизни.

Когда пса отправили на пенсию, то его на доживание забрали жители Симферопольского района. Но у собаки начали отказывать задние лапы - хозяева не стали церемониться и привели его в ветлечебницу, чтобы усыпить. Зоозащитники спасли собаке жизнь, вскладчину оплатили лечение, включая операцию на позвоночнике.

Трогательная история о лабрадоре-пиротехнике дошла до Москвы, и столичные волонтеры забрали пса на реабилитацию.

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