Не стали рисковать: Лабрадора, который 8 лет спасал людям жизни, успешно прооперировали в Крыму
Лабрадору по кличке Нобель, судьба которого задела за живое многих людей, провели хирургическую операцию. Пес последнее время не мог толком ходить, волочил задние лапы, потому что страдал от сильных болей - у него обострилась застарелая грыжа позвоночника.
Лабрадор чувствует себя хорошо. Фото: Елена Терлецкая/VK
- Нобель вышел из наркоза после операции и чувствует себя хорошо, - сообщила Елена Терлецкая, волонтер-зоозащитник. - Теперь я могу выдохнуть!
В соцсети появилось и видео из ветеринарной лечебницы.
В Крыму полицейскому лабрадору, которого хотели усыпить, сделали операцию .Нобель 8 лет спасал людям жизни, разыскивая взрывчатые вещества. Когда собака заболела, то ее решили лишить жизни. Видео: Елена Терлецкая (Ленаврик)
- Вот он - Нобель, чтобы никто не переживал, - и миролюбивый пес добродушно смотрит в камеру.
Да, если бы собаки могли улыбаться, то это бы выглядело именно так!
- Нобель - это уже часть меня, как и каждый мой подопечный, - призналась КП-Крым волонтер. - Поэтому не отдала его незнакомым людям. Если собака будет находиться за тысячи километров, то я просто не смогу проверить, как с ним будут обращаться. Я же отвечаю за него.
КП-Крым рассказывала, что Нобель служил в полиции - его обучили разыскивать взрывчатые вещества. Сколько человеческих жизней спас лабрадор - одному Богу известно.
Когда же собака состарилась и вышла на пенсию, то ее забрала на доживание семья из Симферопольского района. Но через три года пес начал болеть. Новые хозяева привели его в ветеринарную клинику и попросили усыпить.
История пса-пиротехника, которого даже назвали в честь изобретателя динамита, стала известна крымским зоозащитникам. Они не дали усыпить служебную собаку, а решили вылечить и найти нового хозяина. Шла речь о том, чтобы отправить его в Москву, откуда поступило предложение о бесплатном лечении.
Собаку лечат крымские ветеринары. Фото: Елена Терлецкая/VK
Но взвесив, все «за» и «против» крымские защитники не стали рисковать и отправлять Нобеля за три девять земель, а собрали деньги и прооперировали пса на месте, в Симферополе.
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ИСТОЧНИК KP.RU