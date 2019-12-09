2019-12-09T14:41:56+03:00
Общество

Не стали рисковать: Лабрадора, который 8 лет спасал людям жизни, успешно прооперировали в Крыму

Собаку хотели усыпить когда она заболела [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Нобель приходит в себе после операции. Фото: Елена Терлецкая/VKНобель приходит в себе после операции. Фото: Елена Терлецкая/VK
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Лабрадору по кличке Нобель, судьба которого задела за живое многих людей, провели хирургическую операцию. Пес последнее время не мог толком ходить, волочил задние лапы, потому что страдал от сильных болей - у него обострилась застарелая грыжа позвоночника.

Лабрадор чувствует себя хорошо. Фото: Елена Терлецкая/VK

Лабрадор чувствует себя хорошо. Фото: Елена Терлецкая/VK

- Нобель вышел из наркоза после операции и чувствует себя хорошо, - сообщила Елена Терлецкая, волонтер-зоозащитник. - Теперь я могу выдохнуть!

В соцсети появилось и видео из ветеринарной лечебницы.

В Крыму полицейскому лабрадору, которого хотели усыпить, сделали операцию .Нобель 8 лет спасал людям жизни, разыскивая взрывчатые вещества. Когда собака заболела, то ее решили лишить жизни. Видео: Елена Терлецкая (Ленаврик)

- Вот он - Нобель, чтобы никто не переживал, - и миролюбивый пес добродушно смотрит в камеру.

Да, если бы собаки могли улыбаться, то это бы выглядело именно так!

- Нобель - это уже часть меня, как и каждый мой подопечный, - призналась КП-Крым волонтер. - Поэтому не отдала его незнакомым людям. Если собака будет находиться за тысячи километров, то я просто не смогу проверить, как с ним будут обращаться. Я же отвечаю за него.

КП-Крым рассказывала, что Нобель служил в полиции - его обучили разыскивать взрывчатые вещества. Сколько человеческих жизней спас лабрадор - одному Богу известно.

Когда же собака состарилась и вышла на пенсию, то ее забрала на доживание семья из Симферопольского района. Но через три года пес начал болеть. Новые хозяева привели его в ветеринарную клинику и попросили усыпить.

История пса-пиротехника, которого даже назвали в честь изобретателя динамита, стала известна крымским зоозащитникам. Они не дали усыпить служебную собаку, а решили вылечить и найти нового хозяина. Шла речь о том, чтобы отправить его в Москву, откуда поступило предложение о бесплатном лечении.

Собаку лечат крымские ветеринары. Фото: Елена Терлецкая/VK

Собаку лечат крымские ветеринары. Фото: Елена Терлецкая/VK

Но взвесив, все «за» и «против» крымские защитники не стали рисковать и отправлять Нобеля за три девять земель, а собрали деньги и прооперировали пса на месте, в Симферополе.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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