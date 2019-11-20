В Крыму хотят усыпить собаку, которая 8 лет спасала людям жизни

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-20T12:26:48+03:00

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В Крыму пытаются спасти жизнь лабрадору по кличке Нобель. Восемь лет он служил в полиции, искал взрывчатку, спасая жизни, а сегодня его хотят убить.

- Восемь лет он служил в полиции и спасал наши жизни, - пишут волонтеры в соцсетях. - Его списали на пенсию и отправили на доживание в семью. Но когда он упал на лапы, то его опекуны стали искать способы избавиться от собаки медикаментозно. Цитирую их речь: «Это же лучше чем мой муж прибьет его сам». Убить собаку за воспаление суставов?!

Волонтеры уговорили хозяев не усыплять собаку - подождать хотя бы несколько дней. Теперь нужен милосердный человек, готовый взять Нобеля на доживание и обеспечить необходимое лечение.

С зоозащитниками можно связаться по телефону: +7(978) 759 45 38. Юлия.

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ИСТОЧНИК KP.RU