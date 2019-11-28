Едет на лечение в Москву: Волонтеры спасли от смерти пса Нобеля, который 8 лет служил в полиции Крыма

КП-Крым уже рассказывала о том, что жителей Крыма взволновала история лабрадора: Нобель всю свою жизнь служил в полиции, разыскивал взрывчатку, пресекая на корню возможные преступления. Одному Богу известно скольким людям псина спасла жизнь. Собака даже кличку получила в честь изобретателя динамита - знаменитого Альфреда Нобеля.

Когда же пес состарился, его забрали на доживание добрые люди. Но опекуны решили усыпить подопечного после того, как он серьезно заболел. Хозяева лабрадора привели его в ветклинику, чтобы сделать смертельную инъекцию. Но за бедолагу заступились волонтеры и забрали животное себе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/746646" frameborder="0"></iframe> Лабрадор Нобель 8 лет служил в полиции, искал взрывчатку и спасал людям жизни, а когда заболел, то его решили усыпить.Волонтеры не дали умертвить пса и поместил в ветеринарный госпиталь. Видео: Елена Терлецкая! другой источник

- Нобель сейчас находится в ветеринарном госпитале, - рассказывает КП-Крым Елена Терлецкая, крымский зоозащитник. - После обследования выяснилось, что у собаки не только артроз суставов, но и застарелая грыжа позвоночника. Задние лапы не парализованы, как мы думали, ему просто больно на них вставать.

Ветеринары объяснили, что у пса была застарелая травма позвоночника и Нобеля постоянно мучают сильные боли. Радикулитом ведь страдают не только люди, но и животные.

Но после публикаций КП-Крым о судьбе Нобеля узнали многие. Нашлись и те, захотел выручить собаку из беды.

- Сейчас мы рассматриваем предложение из Москвы, где есть хороший специалист, который занимается собаками-спинальниками. Идет речь о том, что там Нобелю приведут в порядок позвоночник без хирургического вмешательства, - рассказывает Терлецкая добавляя, что пока все на стадии переговоров.

Если вы хотите помочь в спасении Нобелю, то свяжитесь с волонтером Еленой Терлецкой, телефон: +7(978) 818-58-69

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