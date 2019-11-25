У кота жизнь проста: Как бездомный усатый из Ялты стал «владельцем» трешки в Москве
«История одного счастливчика» - так назвал автор свой пост в одном из популярных крымских пабликов.
В Ялту семья из Москвы - супруги и кот - переехали весной 2019-го. Сняли квартиру и не успели толком обжиться на новом месте, как в гости нагрянул кот - рыжий, грязный и орет!
Добрая женщина вынесла ему молочка, отсыпала сухого корма, но в дом не пустила. Оказалось, что Рыжий жил раньше в этой квартире со своим хозяином, но тот, когда его выселили, не забрал питомца с собой. Хозяйка квартиры отнесла котика подальше, чтобы под ногами не путался.
Несчастный бедолага, которого предали, поначалу растерялся на новом месте, испугался и залетел прямо под колеса машины. Кое-как оклемался, пришел в себя и на передних лапах из последних сил дополз до родного двора.
У людей не поднялась рука выгнать покалеченное животное, стали его прикармливать.
- Котику к тому моменту, как мы появились, было уже около года, шерсть вся в колтунах, а глаза полные грусти и обиды, - вспоминает женщина. - Сначала только подкармливала: боялась, что Рыжий будет драться с нашим котеем. Да и муж не разрешал брать в дом.
Но спустя месяц, в дождливый и холодный вечер, когда супруга не было дома, у окна встретились два кота: один сидел на уютном поддоннике в доме, а другой на улице - замерзший и грустный.
Мурлык-мурлык-мурлык!
- Сердце не выдержало, пошла и впустила, - призналась женщина. - В общем, у Рыжего появился дом, где его всегда рады видеть. Да и с моим котом не возникло конфликтов - им друг на друга было фиолетово.
Время шло. Наступила осень. И семейная пара решила вернуться в Москву - в столице появились перспективы.
Рыжий раньше был беспризорником. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Брать или не брать ялтинца в белокаменную - такой вопрос даже и не возник перед людьми с добрым сердцем.
Толстенький откормленный Рыжий спокойно перенес 19-ти часовое путешествие в автомобиле.
- С первых дней он освоил лоток, спит на окне и любуется видом с 10-го этажа, - и женщина добавляет:
- Дописываю строки, а кот сладко посапывает у меня на животе и прижимается крепче лапками. Хочу, чтоб этот добрый пост донес до людей, что мы в ответе за тех, кого приручили. Животные могут любить и быть благодарными!
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ИСТОЧНИК KP.RU