В крымском сафари-парке детеныш косули начал дружить с котом
Стремительный, как ветерок малыш косули свободно перемещается по парку львов Тайган. Посетители, придя в себя от знакомства с таким милым, но все же диким парнокопытным, пытаются подойти к нему поближе. Но олененок в руки дается.
Он признает только тех, кто его вырастил. Но водит дружбу с котом. И эту необычную парочку можно нередко видеть вместе.
Черно-белый кот Баюн особенно громко мурлычет, когда трется о мордочку и длинные ноги косуленка. У них много общего: живут в одном большом зоопарке и одинаково неравнодушны к теплому парному молоку.
Вот такой необычный тандем появился на Крымском полуострове: мини-олень и мини-тигр.
Нужно отметить, что кот и косуленок не шибко боятся грозных обитателей парка львов. И могут запросто подойти к вольерам с грозными на вид львами и тиграми.
ИСТОЧНИК KP.RU