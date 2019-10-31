В крымском сафари-парке детеныш косули начал дружить с котом

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-31T18:30:26+03:00

Малыш свободно скачет между клетками со львами и тиграми

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Стремительный, как ветерок малыш косули свободно перемещается по парку львов Тайган. Посетители, придя в себя от знакомства с таким милым, но все же диким парнокопытным, пытаются подойти к нему поближе. Но олененок в руки дается.

Он признает только тех, кто его вырастил. Но водит дружбу с котом. И эту необычную парочку можно нередко видеть вместе.

Черно-белый кот Баюн особенно громко мурлычет, когда трется о мордочку и длинные ноги косуленка. У них много общего: живут в одном большом зоопарке и одинаково неравнодушны к теплому парному молоку.

Вот такой необычный тандем появился на Крымском полуострове: мини-олень и мини-тигр.

Нужно отметить, что кот и косуленок не шибко боятся грозных обитателей парка львов. И могут запросто подойти к вольерам с грозными на вид львами и тиграми.

ИСТОЧНИК KP.RU