2019-11-08T19:05:46+03:00
Общество

Львы и тигры вырастили детеныша косули в Крыму

Парнокопытного подселили к хищникам, и они подружились [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Малыши очень дружны. Фото: Даниэлла ВознесенскаяМалыши очень дружны. Фото: Даниэлла Вознесенская
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Маленький олененок спит на одном половичке с тигренком.

Тихий час. Фото: Даниэлла Вознесенская

Тихий час. Фото: Даниэлла Вознесенская

Вот они бегают друг за дружкой вокруг фонтана, едят из одной миски.

Олежка и тигренок нашли общий язык. Фото: Даниэлла Вознесенская

Олежка и тигренок нашли общий язык. Фото: Даниэлла Вознесенская

Снимки настоящие, это не подделка. Такую картину можно увидеть в крымском парке львов Тайган, где есть настоящий детсад для зверей. Там и воспитывался вместе с хищниками детеныш косули.

УВИДЕЛИ В ЛЕСУ И ЗАБРАЛИ ДОМОЙ

Косуленка нашли в лесу и забрали домой отдыхающие. Фото: Даниэлла Вознесенская

Косуленка нашли в лесу и забрали домой отдыхающие. Фото: Даниэлла Вознесенская

- Косуленка Олежку совсем маленьким нашли туристы в горах, - рассказала КП-Крым волонтер Даниэлла Вознесенская. – Может его мама погибла или просто отошла на пять минут по своим делам, но люди решили, что малышу нужна помощь и забрали его к себе домой. Через две-три недели, видимо устав от животного, люди привезли животное в парк львов.

Маленький косуленок Олежка и тигрята.Детский сад на прогулке. Видео: Даниэлла Вознесенская

С проходной зоопарка найденыша отправили в детсад. И попала травоядная сиротка в одни ясельки с хищниками – львятами и тигрятами. Один олененок и девять хищников – вот такая на тот момент подобралась группа.

Олежка поладил с хищниками. Фото: Даниэлла Вознесенская

Олежка поладил с хищниками. Фото: Даниэлла Вознесенская

- Косуленок в лесу родился, а вот котята - наши, местные. Иногда самки львов и тигров отказываются кормить своих детей. Но случается, что у первородящей мамочки просто нет молока, - рассказывает Даниэлла.

ВЫПАИВАЮТ СУЧЬИМ МОЛОКОМ

Малыши сразу сдружились. Нальешь молока в бутылочку, зовешь Олежку, а тигрята вперед него несутся, стараются перехватить обед.

Но меню у животных разное: косуленка выпаивают коровьим молоком, а вот маленьких хищников специальной смесью - заменителем сучьего молока для щенков.

Даниэлла очень много внимания и любви подарила олененку. Фото: Даниэлла Вознесенская

Даниэлла очень много внимания и любви подарила олененку. Фото: Даниэлла Вознесенская

Олежке бутылочку и соску купили в простой аптеке, тигрятам опять же нужна особая посудина.

- Хищников вообще очень сложно вырастить – их нужно приучать к соске, они даже сами сходить в туалет не могут. Новорожденных ведь мамы вылизывают, стимулируя все естественные потребности. Вот и приходиться массажировать маленьких львят по минут 40, а то и больше, - объяснила волонтер.

В остальном же между воспитанниками яселек нет никакой разницы. Дети они и есть дети.

ЛУЧШАЯ ИГРА – ДОГОНЯЛКИ

- Когда чуть подросли, то Олежка начал учить своих друзей играть в догонялки - это очень забавное зрелище, - делится воспоминаниями Вознесенская.

Отдых после игр. Фото: Даниэлла Вознесенская

Отдых после игр. Фото: Даниэлла Вознесенская

Усатые-полосатые пытались затеять с олененком свои кошачьи игры, но потасовка и борьба понарошку Олежке не по душе. Лучшая игра – догонялки.

Когда начали вводить прикорм, то Олежкины друзья так и не смогли понять, почему он с таким удовольствием ест яблоки и морковь.

- Котят начинали прикармливать фаршем из говядины, потом мясо резали полосочками, чтобы учились жевать, - продолжает волонтер. - И что странно, Олежка от фарша не отказывался, ел и мисочки облизывал.

ЛЮБОВЬ К КОШАЧЬИМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Но подошло время и львят-тигрят отправили в вольеры, а Олежке позволили свободно разгуливает по всему зоопарку, где он с удовольствием объедает кусты роз.

Без кота и жизнь не та. Фото: Дина Леонова/Блог Олега Зубкова

Без кота и жизнь не та. Фото: Дина Леонова/Блог Олега Зубкова

- Пока он далеко от детсада не отходит, все вокруг да около бегает, как привязанный, - рассказала Вознесенская. – Тигрят рядом нет, поэтому Олежка завел дружбу с котами. Как ни глянешь, а рядом с ним то Мурка, а то Васька. Рожки начали у него пробиваться, так об котов их чешет.

Судьба у парнокопытного по всем параметрам выходит хорошая. Как только олененок подрастет, то его женят. В парке уже три года живет косуля Светик. Она засиделась в девках, и сотрудники зоопарка голову ломали, как бы ее замуж отдать. И вот женишок появился!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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