В Керчи бездомная кошка, находясь в интересном положении, пробралась в маршрутку и залезла на кресло. Чуть помяукала и ... родила там котяток.

- Эта кошка забежала на конечной. Выгнать ее в такой ситуации водитель не смог. Во время рейса переживали все входящие-выходящие, - рассказали очевидцы ЧП на общественном транспорте. - Пока ехали-появились два котенка.

Мурка, хоть и бездомная животинка, но оказалась хорошей мамочкой. Как только малыши появились на свет, она своих слепышей (у новорожденных котят глаза закрыты до 7-12-й дней. - От ред.) сразу же, как и положено кошкам, старательно вылизала. И тут же началось грудное вскармливание.

В Керчи мурка родила котят прямо в маршрутке .Кошка в интересном положении забралась на заднее кресло. И через несколько минут стала мамочкой. Пассажиры умились, тому как она заботливо вылизывает котяток. Видео:ПОДСЛУШАНО КЕРЧЬ/VK

Одни пассажиры маршрутки умилялись такому неожиданному эпизоду, а другие просто были напрочь выбиты из колеи и шокированы происходящим.

- Это мрак. Поставила машину на ремонт, пришлось ехать на общественном транспорте. А тут такое! Не думала, что во мне столько снобизма, - поделилась впечатлениями женщина и тут же отметила, что водитель - молодец и добрый человек. - Сейчас людей выкидывают не жалеючи, а не то что кошку.

По словам пассажиров, ехавших в этой керченской маршрутке, водитель не стал высаживать безбилетную роженицу. На конечной остановке мужчина нашел для семейства прочную картонную коробку. И передал мурку с приплодом в диспетчерскую.

Пассажиры запечатлели все моменты этого чуда и выложили видео в соцсеть.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Под постом тут же появилось несколько десятков комментариев.

Инна: - Чехлы, конечно, без слез не взглянешь. Завтра там кто-то сидеть будет. Перевозчики наведите чистоту в маршрутках, постирайте чехлы. Ехала сегодня в 28-ом чехлы аж блестят от грязи.

Ирина: - Люди какие же вы жалкие и жестокие. чехлы испачкала? А когда вы семечки щелкаете, детей ногами ставите, то ничего? Водителю респект, там на небесах, все учтется.

Маша: - Кошку можно поздравить с прибавлением семейства, а водителю успехов и удачи в постирушке чехлов!

Жанна: - Постираю чехол бесплатно!

Александр: - Побольше бы таких добрых водителей

Сергей: - Ну, нам остается только надеяться, что водитель пристроил мамочку с детишками куда-нибудь поуютнее. Ведь ей еще еду для них добывать.

Игорь: - В маршрутке такие сиденья, как будто на них бомжи в подвале пять лет спали.

Кирилл: - Пост смешной, а ситуация страшная.

Оксана: - С нашей медициной, скоро все будут рожать где придется.

Гуля: - Чем писать обсуждения лучше возьмите кошку себе с котятами, вот сделаете доброе дело. Я бы взяла ну я живу в Перми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кот Мостик: 13-ое апреля - суббота?! А я работаю! И, кстати, вон тот участок ровнее сделать нужно, вперед!

Котоинспектор Крымского моста трудится в будни и выходные (подробнее)

«Он же памятник»: Украли главного кота Балаклавы

Скульптуру спустя несколько суток нашли полицейские (подробнее)

Сбежал от невесты: В Крыму енот Марсель пропал накануне собственной свадьбы и нашелся 1,5 месяца спустя

Домашний любимчик за время отлучки прошел не меньше 40 километров (подробнее)

«Мучения твои закончились! Выпускаем!»: Кошка провела в вентиляционной трубе три недели

Крымчане спасли животное с помощью хитроумной котоловушки (подробнее)

Орангутан Дана предсказала победу российских хоккеистов на Олимпиаде

Корреспондент «Комсомолки» устроилась няней орангутана: меняла памперсы человекообразной обезьяне и делала вместе с ней ставки кто победит на зимних играх (подробнее)