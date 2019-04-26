В Крыму кошка стала мамой для трех бельчат-сироток

В Бахчисарайском парке миниатюр, где есть контактный зоопарк со всяким зверьем, появилась не совсем обычная семья: кошка растит и воспитывает трех бельчат и четырех котят.

- Несколько дней тому назад где-то в Бахчисарае ветер свалил дерево. Когда стали убирать трухлявый ствол, услышали какой-то непонятный шум - в дупле попискивало четыре малипулесеньких детеныша, - рассказал руководитель парка миниатюр Виктор Жиленко.

Люди пожалели слепых малышей, которые, скорее всего, погибли бы без присмотра – где их мама, никто не знает.

- Вот принесли бельчат нам, - в голосе Виктора появились теплые нотки. - Мы посмотрели на эти голые крошечные комочки и призадумались, что же с ними делать?! Ветеринары сразу сказали, что шансов выкормить из бутылочки мало, тем более что опыта нет.

По счастливому совпадению, в этот день в парке окотилась приблудная кошка.

- Мы эту Мурку хотели было выгнать с территории парка, но когда узнали, что она в интересном положении, то рука не поднялась на мать-одиночку: пусть живет, - признался мужчина. - А потом нам потребовались ее услуги как кормилицы.

- Попробовали бельчат подложить кошке, и все получилось – они тут же присосались к ней, растолкав котят, видимо, изрядно проголодались. Мурка поначалу оторопела от такой наглости, потом обнюхала чужаков и начала вылизывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/705522" frameborder="0"></iframe> Крым: Мурка стала мамой для 3 бельчат.Кошка заботится о сиротках, как о родных детях. Видео: пресс-служба Парк миниатюр, Бахчисарай! другой источник

Ура, все получилось: многодетная семья из 3 бельчат и 4 котят!

В итоге все довольны и счастливы.

- Кошка утвердилась на территории парка и очень довольна, что осталась на хлебах зоопарковских, а бельчата счастливы, что живы, да еще и маму заботливую обрели, - подытожил Виктор Жиленко. – А что дальше? Останутся жить у нас!

Кошка и ее дети чувствуют себя прекрасно. Фото: кадр видео

Мурку и так не обижали, а теперь она и вовсе купается в народной любви и получает усиленное питание.

Кошки любят преподносить различные сюрпризы. Так, в Керчи ничейная усатая начала рожать прямо в салоне маршрутки. Кто-то из пассажиров стал возмущаться, другие вытащили сотовые телефоны и стали снимать ЧП, а третьи предложили свои услуги по стирке чехлов после роженицы.

В соцсетях вокруг этого события развернулась очень оживленная дискуссия.

Енот Марсик из Ялты тоже наделал немало шума: шалун из-за весеннего гона сбежал из дома накануне собственной свадьбы, так и не познакомившись с невестой. Домашний любимчик сумел добраться из Ялты в Алушту, где его нашли и поймали на ступеньках отеля. Марсика благополучно вернули хозяевам. Сейчас енот женился, остепенился и счастливо живет вместе со своей второй половинкой в просторном вольере. Полоскун окружен любовью, заботой, вниманием и больше не помышляет о побеге.

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