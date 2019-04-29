Кошку, усыновившую троих бельчат, поселили в зимний вольер гиббонов Бахчисарайского зоопарка

Зимний вольер гиббонов, в Бахчисарайском зоопарке, обживает удивительная многодетная семья: мурка, четверо котят и трое бельчат. Обезьянам дали другую квартиру, а все ради кошки, которая совсем недавно была бродячей и ничейной. Но все изменилось в тот день, когда в Бахчисарае ветер свалил старое дерево.

Когда коммунальщики убирали трухлявый ствол, то услышали какой-то непонятный шум, оказалось, что там есть дупло с беличьим гнездом, а в нем - пищат три маленьких детеныша.

Люди пожалели слепых малышей, которые наверняка умерли от голода, потому что мама-белка скрылась в неизвестном направлении. Малышей положили в рукавицу и отнесли в местный парк миниатюр, где есть контактный зоопарк со всяким зверьем,

- Мы посмотрели на эти голые крошечные комочки и призадумались, что же с ними делать?- рассказывает «КП» Виктор Жиленко, руководитель Бахчисарайского парка миниатюр. - Ветеринары сразу сказали, что шансы выкормить их из пипетки-бутылочки ничтожно малы.

По счастливому совпадению, в этот день в парке окотилась приблудная кошка.

- Мы эту мурку-«дворянку» хотели было вначале выгнать, но выяснилось, что она ждет деток и оставили, - говорит Жиленко.

Сотрудники парка попробовали бельчат подложить роженице, у которой появилось на свет четверо своих малышей, и все получилось - они тут же присосались к ней, бесцеремонно растолкав котят, видимо, изрядно проголодались. Мурка же на пару секунд перестала мурчать, недоверчиво обнюхала подкидышей, потом закрыла глаза и продолжила блаженствовать: - Мур-мур-мур.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706018" frameborder="0"></iframe> Кошка из Бахчисарая воспитывает трех бельчат.Мурка одинаково любит своих детей и подкидышей. Когда она кормит свою ораву, семь ртов!, то громко урчит.Галина КОВАЛЕНКО

Чужих детей не бывает!

- Кошке мы создали все условия. Бельчата растут не по дням, а по часам - шустрые, так и норовят куда-нибудь залезть под коврик или наверх взобраться. Мало того, малыши, когда кошка их вылизывает, норовят зубами ее за язык укусить, но что поделаешь, грызуны же, - улыбается руководитель парка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706019" frameborder="0"></iframe> Крымская супермама перед обедом всю свою ораву тщательно умывает-вылизывает.Кошка нежно заботится о бельчатах и котятах.Галина КОВАЛЕНКО

По его словам, бельчата останутся жить в парке.

Мурку и так не обижали, а теперь она и вовсе купается в народной любви.

Многодетной маме гарантирован полный соцпакет: отдельное жилье в Крыму, сбалансированный рацион, личный ветеринар и будущее в стиле хэппи-энд.

А как же иначе, ведь кошкина слава уже перешагнула за границу Крымского полуострова.

- Мурка стала звездой, - владелец зоопарка удивлено пожимает плечами. - Кто бы мог подумать! Еще вчера была бездомной, бродила невесть где, а сейчас ее фото заполонили интернет, а из желающих взять ее котят уже выстроилась очередь: со всех концов страны пишут, что у Мурки - гены хорошие и, пожалуйста, оставьте нам ее котенка.

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