2019-08-29T09:33:59+03:00
Общество

Вместо глаз зияют дырки. Смотреть горько: Видео слепого котенка заставило соцсети плакать

В Ялте ищут доброе сердце для незрячей мурлыки [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Котенку нужна забота и внимание. Фото: Willy Wonka/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKКотенку нужна забота и внимание. Фото: Willy Wonka/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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Серенький котенок-подросток странно крутит головой. Он пытается сориентироваться в пространстве. Для бедного животного весь мир погружен во мрак - у него нет глаз. Рядом же резвятся более удачливые собратья, у которых зрение в норме.

В Ялте ищут хозяина для незрячего котенка .У слепого малыша здоровые собратья выхватывают еду прямо из под носа Видео: Инна Вишневая/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Такой короткий ролик появился в соцсети.

- В Массандре увидела совершенно слепого котенка. Я не знаю, что случилось. Либо кто-то выколол глаза, или же последствия болезни. Вместо глаз зияют дырки. Смотреть горько. Разрыдалась, - так автор прокомментировал свое видео. - Худенький, голодный, ибо глазастые братья и сестры просто молниеносно смели предложенный корм, пока этот на ощупь, по запаху попытался подойти! А он мордочкой крутит, прислушивается, трясется весь. Господи... Долог ли век слепого кота? Упадет с этой стенки и под машину попадет. Собаки загрызут, либо дети замучают.

Пользователь просит откликнуться доброго человека, готового взять слепыша домой.

И тут же развернулась оживленная дискуссия. Многие пользователи признавались, что глядя на несчастного, у них слезы на глаза наворачиваются. Другие обвиняли автора, что тот не берет к себе котенка.

А тот приводит веские доводы в свою защиту:

- Потому что у меня съемное жилье и имеется на попечении такой же найденный кот инвалид. Хозяева еле этого разрешили оставить.

Незрячий обрел свой дом. Фото: Willy Wonka/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Незрячий обрел свой дом. Фото: Willy Wonka/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

И вот долгожданный пост и фото от Willy Wonka:

- Я просто не смог пройти мимо и взял ее. У нее гнойный отит и лишай + глаза не восстановить уже. Пытаюсь вылечить. Если кто-то хочет помочь, нужна кварцевая лампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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