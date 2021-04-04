Евпатория в апреле: На пляже лебедей больше, чем туристов

Птицы очень доверчивы и не боятся людей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Благородная – именно так переводится с греческого название Евпатории. Лебедей же тоже принято считать благородными птицами: за горделивую посадку головы, величавые манеры и белоснежное оперение. Аристократы одним словом!
Весной благородство детского города-курорта начинает зашкаливать - на центральном пляже днем «тусуется» солидная стая белоснежных символов верности.
- Один, два, три, четыре, - пытаются подсчитать представителей отряда гусеобразных очевидцы, но быстро сбиваются со счета.
Лебеди берут корм из рук.
Птица не стоит же на месте – водоплавающие понаглее лезут на берег, чтобы ухватить кусок батона прямо из рук, поскромнее болтаются на волнах подальше от берега. Так или иначе красавчики и красавицы все время находятся в движении.
У птичек не только разный характер и стиль поведения, но и окрас: у одних оперение ослепительное белое, как альпийский снег, другие же чумазые, как будто испачкались в саже.
- С темными пятнышками – это молодежь, которая вылупилась в прошлом сезоне, - говорят знатоки.
Лебединый «морской десант» - очень красивое, радующее взор и душу зрелище.
Купаться нельзя, но можно сделать эффектное селфи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Отдыхающие, которым посчастливилось оказаться в это время на центральном пляже, стараются сделать как можно больше фото, включая селфи.
- Не только я, но и лебеди должны попасть в кадр! – такие наставления получают те, кто взял на себя роль фотографа.
С приходом тепла птиц с пляжей вытеснят женщины, мужчины и детвора в плавках и купальниках. Пока же Черное море отдыхает от людской массы.
В центре города тихо и спокойно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пустынно и в самой Евпатории – время пробуждения еще не пришло, до туристического сезона полтора-два месяца.
Караимские кенасы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вот и в популярнейшем Старом городе малолюдно.
Узкие улочки весной очень живописны.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Зато можно без лишней суеты полюбоваться узкими улицами, зданиями с налетом старины.
Трамвай желаний.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
И конечно же, прокатиться на трамвайчике желаний, чтобы сбылись самые смелые мечты..
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