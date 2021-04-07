Детская площадка и зона отдыха: Как будет выглядеть Балаклавский сквер в Симферополе

Благоустройство территории завершится к 1 июля. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе на Улице Балаклавской начались подготовительные работы для создания сквера. Зеленая зона появится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На объекте уже действует рабочая бригада из 5 человек и двух единиц техники.
Территорию оградили металлическим забором, вскоре там появится паспорт объекта, где будут указаны сроки работ, информация о подрядчике и визуализация проекта.
На участке уже начались подготовительные работы. Фото: Светлана Родина
В данный момент специалисты с помощью экскаваторов разравнивают поверхность зоны, чтобы в будущем забетонировать поверхность и положить плитку. Также в сквере появится видеонаблюдение, с помощью которого все желающие смогут наблюдать за процессом ремонта.
В зеленой зоне поставят около 20 лавочек, смонтируют новое оборудование, проведут озеленение территории - появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы. Кроме того для детей сделают модную площадку по типу линии препятствий, а для взрослых - зоны отдыха.
Это будет единственный сквер в микрорайоне Пневматика. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Строительных работы планируется завершить к 1 июля. За объектом закрепят ответственное лицо, которое стабильно будет посещать ремонтируемую зону, проверять соблюдение графика и качество работ.
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