Детская площадка и зона отдыха: Как будет выглядеть Балаклавский сквер в Симферополе

Благоустройство территории завершится к 1 июля. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на Улице Балаклавской начались подготовительные работы для создания сквера. Зеленая зона появится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На объекте уже действует рабочая бригада из 5 человек и двух единиц техники.

Территорию оградили металлическим забором, вскоре там появится паспорт объекта, где будут указаны сроки работ, информация о подрядчике и визуализация проекта.

На участке уже начались подготовительные работы. Фото: Светлана Родина

В данный момент специалисты с помощью экскаваторов разравнивают поверхность зоны, чтобы в будущем забетонировать поверхность и положить плитку. Также в сквере появится видеонаблюдение, с помощью которого все желающие смогут наблюдать за процессом ремонта.

В зеленой зоне поставят около 20 лавочек, смонтируют новое оборудование, проведут озеленение территории - появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы. Кроме того для детей сделают модную площадку по типу линии препятствий, а для взрослых - зоны отдыха.

Это будет единственный сквер в микрорайоне Пневматика. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Строительных работы планируется завершить к 1 июля. За объектом закрепят ответственное лицо, которое стабильно будет посещать ремонтируемую зону, проверять соблюдение графика и качество работ.

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