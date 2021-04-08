Шесть глубоководных выпусков канализации в море введут в строй только летом

Трубоукладчик и буксир курсировал вдоль берега летом 2020 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Шесть глубоководных выпусков от канализационно-очистных сооружений в море введут в строй только летом этого года. Строительство объектов шло в рамках ФЦП и должно было завершится в конце 2020-го.

Работу по перекладке труб и замене рассекающих оголовков в Алуште, Партените, селах Рыбачье и Солнечногорское проводило ООО «Тандем-проект». Летом прошлого года их буксир и трубоукладчик курсировали вдоль побережья. Окончание работ было намечено на декабрь 2020 года. На подведении итогов выполнения мероприятий ФЦП вице-премьер Евгений Кабанов сообщил, что физически работы выполнены, но оформить их в срок не позволяет высокая загрузка профильных служб и ведомств.

Однако сейчас выяснилось, что с подрядчиком заключено дополнительное соглашение, по которому срок окончания работ 30 августа 2021 года.

- В процессе выполнения работ, особенно в подводной части, фактические работы сильно отличались от того, что было в проекте, - пояснил директор по строительству ГУП «Вода Крыма» Эдуард Щеголев.

Насколько эти различия влияют на работу глубоководных выпусков представитель «Воды Крыма» не уточнил. Но сейчас вносятся изменения в проектно-сметную документацию, и обновленные проекты должны пройти экспертизу, чтобы соответствовать фактически выполненным работам.

В Евпатории перекладкой глубоководного выпуска занимается ООО «КапРемдорЭлектроСтрой». В декабре срок контракта закончился при фактическом подтверждении 70% работ. Контракт продлевать не стали, начисляя подрядчику пеню за каждый день просрочки. К апрелю выполнено 90% объема работ, и, по словам Щеголева, если сейчас отказаться от подрядчика, «весенними штормами может размолотить уложенную трубу». Срок окончания работ продлили до 1 июня.

На ремонт 12 глубоководных выпусков в ФЦП предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Перекладка каждой трубы, перебитой штормами и якорями, обойдется от 79 до 300 миллионов рублей. Ранее директор «Воды Крыма» Владимир Баженов уверял, что глубоководные выпуски могут быть приведены в порядок даже с опережением намеченных сроков.

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