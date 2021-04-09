Спецслужбы предотвратили теракт в Крыму

Несостоявшихся террористов задержали Фото: Архив "КП"

В Симферополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в одном из образовательных учреждений крымской столицы.

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, два сторонника организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* хотели использовать во время нападения самодельные бомбы.

Осколки хотели использовать для самодельного взрывного устройства. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

- Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя, - сообщили в ЦОС ФСБ.

Представители спецслужб ворвались в жилье подозреваемых в подготовке теракта. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

В спецслужбе уточнили, что организаторы нападения хотели выехать в Сирию транзитом через Украину и Турцию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

Во время обыска у задержанных нашли компоненты, которые используются для изготовления самодельного взрывного устройства, а также взрывчатые вещества. Кроме того, у сторонников запрещенной организации в средствах связи нашли инструкции по производству взрывчатки. Они обменивались голосовыми сообщениями и переписывались с представителями международной террористической организации и обсуждали планируемые нападения.

Задержанный хотел присоединиться к террористической организации. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Эти действия подтверждают причастность задержанных у пропаганде и финансированию терроризма, уточнили в ЦОС ФСБ.

В отношении двух сторонников запрещенной организации возбуждено уголовное дело по содействию террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), незаконному изготовлению взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по подготовке к террористическому акту.

Напомним, в 2020 году представители ФСБ предотвратили в Крыму четыре теракта.

*Запрещенная в России террористическая организация

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотели взорвать рынок: ФСБ задержала в Крыму пятерых террористов

Экстремисты оказались жителями республики с проукраинскими взглядами (подробнее)

В прошлом году в Крыму предотвратили четыре теракта

Один из них мог произойти в учебных заведениях (подробнее)