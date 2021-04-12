Какие санатории купил миллиардер Аркадий Ротенберг в Крыму

Санаторий "Ай-Петри" с высоты птичьего полета/Официальная страница ВК санатория "Ай-Петри".

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг уже больше двух лет является владельцем пяти гостиничных комплексов в Крыму. Однако известно об этом стало только 12 апреля 2021 года, когда представитель бизнесмена сообщил РБК о том, что предприниматель хочет вложить в реконструкцию санаториев около 15 миллиардов рублей.

Итак, в конца 2019 года Ротенберг купил «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужину» и отель «Дача Рахманинов». Практически все санатории, кроме «Жемчужины» (сейчас не работает), объединены в сеть «Курорты Крыма».

Напомним, что санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» находились в государственной собственности и были проданы за 1,5 млрд рублей в июле 2018 года. Их отдали с молотка, поскольку «высокий уровень износа указанных здравниц требовал значительных инвестиций», объясняли тогда в Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма.

Санаторий «Ай-Петри» находится в курортном поселке Мисхор на территории в 5,7 гектаров, а общий номерной фонд - 770 мест. Туристам не придется далеко добираться до моря – комплекс находится в 50-ти метрах от пляжа. До присоединения Крыма к России санаторием владело «Ялтакурорт», дочернее предприятие «Укрпрофздравницы» - Федерации профсоюзов Украины и Фонда социального страхования Украины по временной потере трудоспособности.

Санаторий "Мисхор". Фото: miskhor.com

Тот же собственник был и у санатория «Мисхор», расположенного на территории двухсотлетнего парка площадью 18,2 гектара. В 2014 году здравницы национализировали и передали Министерству курортов и туризма РК. Спустя несколько лет было решено продать санаторий, так как это было выгоднее для крымского бюджета, чем вложения в ремонт и обслуживание здания.

Санаторий «Дюльбер» был продан с молотка за 702,76 миллиона рублей. Вместе с ним в лоте была продана земля санатория «Морской прибой» и участок на котором открыли отель «Дача Рахманинов». В прошлом веке санаторий был дворцом. Здесь периодически жили члены царской семьи – мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Здание охраняли матросы Севастопольского военного гарнизона. Уже в 1922 году во дворце организовали советскую здравницу, затем построили еще один двухэтажный корпус (в 1938 году), а в 1977 году – корпус в десять этажей.

В украинские времена здравница «Дюльбер» площадью в 24,2 гектара на 500 мест принадлежала управлению делами Верховной Рады Украины.

Санаторий "Дюльбер". Фото: cdn.101hotels.com

В лот вместе с комплексом отдыха «Дюльбер» вошел также участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». Бутик-отель расположен в двадцати километрах от центра Ялты. Размещение для туристов организовали в историческом здании 1958 года постройки с благоустроенной территорией в два гектара.

Отель "Дача Рахманинов". Фото: rachmaninoff-yalta.ru

Здание санатория «Жемчужина» находится около одной из главных крымских достопримечательностей - замка Ласточкино гнездо. Здравница сейчас не работает, но на ее территории находится единственный путь ко дворцу.

В украинские времена комплекс принадлежал Всеукраинскому фонду «Гарант», к которому имели отношение украинский депутат Геннадий Самофалов и экс-депутат Киевского горсовета Игорь Сотуленко. В 2015 году на месте санатория хотели обустроить игорную зону, разместив ее на площади 16,8 гектара. Но благоустраивать такое место у главной крымской достопримечательности передумали, и землю под казино выделили в поселке Кореиз.

Санаторий "Жемчужина" пока закрыт. Фото: http://priart.ru/

Конечно, Ротенберг купил лакомые места у моря, которые будут ежегодно приносить владельцу миллионы. Но для этого в объекты нужно вложить миллиарды рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму продали три государственных санатория за 1,5 миллиарда

Все они находятся на Южном берегу полуострова (подробнее)

Игорная зона в Крыму заработает в 2024 году

Она принесет бюджету республики свыше 1 млрд рублей в ближайшие 10 лет (подробнее)

Аркадий Роттенберг стал владельцем пяти гостиниц в Крыму

На реконструкцию объектов бизнесмен планирует потратить 15 миллиардов рублей (подробнее)