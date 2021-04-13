Турция закрывается: каким будет курортный сезон в Крыму 2021

Первый поток туристов приедет в Крым на майские праздники Фото: Архив "КП"

Российских туристов, которые планировали на майские праздники отдохнуть в Турции, 12 апреля ошарашила новость о том, что авиасообщение с этой страной перекрыто на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом. Теперь в Крыму ждут наплыв туристов не только на майские праздники, но и на грядущий летний сезон. Хватит ли мест на полуострове всем желающим, и способны ли местные отели принять небывалое количество курортников, выясняла «Комсомолка».

- В мае загрузка крымских отелей доходит до 70%. По июню - примерно такая же ситуация, - говорит Наталья Стамбульникова, глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при Минкурортов Крыма.

По ее словам, крымские объекты размещения с хорошим рейтингом и репутацией, мягко говоря, не пустовали и до перекрытия авиасообщения с Турцией.

- Загрузка в таких отелях на майские праздники еще до этой ситуации была выше уровня 2019 года на 10-15%. На лето количество броней выше на 15-20%. Сравниваю с периодом позапрошлого года, поскольку в 2020-м была беспрецедентная ситуация, - объясняет эксперт.

Стамбульникова подчеркивает: в течение нескольких дней часть туристов, которые хотели отдохнуть в Турции, сдадут путевки и будут активно бронировать отдых в Крыму.

ТУРИСТЫ ПОЕДУТ В СЕЛА

Из-за закрытия Турции у некоторых крымских поселков появилась перспектива стать курортными регионами, уверен спикер парламента республики Владимир Константинов.

- Для нас это очень хороший шанс, увеличение крымского бюджета, дополнительные средства в крымские семьи - в общем, возможны колоссальные притоки инвестиций в эту отрасль. Тут у нас все будет оптимистично, - отмечает глава парламента.

Спикер убежден: крымские представители туристического бизнеса должны сделать все возможное, чтобы отдыхающие, выбравшие Крым вместо Турции, захотели вернуться.

НЕ ВСЕ ОТЕЛИ ПОВЫСИЛИ ЦЕНЫ

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк говорит, что отели полуострова не поднимают цены массово, хотя спрос на их услуги действительно вырос.

- Есть ряд объектов, которые по разным причинам подняли цены. Это связано с удорожанием продуктов питания, энергоносителей, транспортных расходов. Некоторые объекты в Крыму остались в ценах прошлого года, а некоторые даже снизили ценовую политику. Есть здравницы, которые провели глобальную модернизацию, вложили туда десятки и сотни миллионов рублей на новую мебель, капитальный ремонт, обновление медицинской базы. Поэтому у них и происходит повышение цен. Но при этом изменяется и качество предоставляемых услуг, - объясняет эксперт.

ЦИФРЫ

По данным портала бронирования Санатории-России.рф, дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей в сутки в среднем). В Ялте цена одной ночи отдыха будет дороже всего - 4 850 рублей. В Феодосии туристы отдадут 3680 рублей за ночь, в Судаке - 3 900, в курортной Евпатории - 3820, в Саках - 4420.

КСТАТИ

В Крыму по итогам 2020 года отдохнули 6,3 миллиона человек. Больше всего туристов за постсоветский период на полуострове зафиксировали в 2019 году – 7,43 миллиона человек. По итогам сезона 2021 власти полуострова ожидают, что регион посетит не меньше 8 миллионов туристов.

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