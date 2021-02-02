Кешбэк на туристические поездки в Крым вернется уже в феврале

Третий этап туристического кешбэка стартует уже в феврале Фото: Анна КИРИЕНКО

Туристический кешбэк на поездки внутри России вернется уже в феврале. Ростуризм пригласил туроператоров и отельеров к участию в третьем этапе программы по поддержке внутреннего туризма с просьбой сделать целевые предложения по поездкам на 23 февраля и 8 марта.

Условия третьего этапа остаются такими же, как и прежде - возврат 20% стоимости отдыха на каждую поездку продолжительностью от 2 суток при оплате картой «МИР» на сайте классифицированных объектов и внесенных реестр туроператоров, участвующих в акции. Срок оказания туристской услуги - с момента старта программы до 20 июня 2021 года, еще находится на утверждении в правительстве Российской Федерации.

- В программе могут принять участие все, кто уже регистрировался в первом или втором этапе акции, - сообщил КП-Крым руководитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. - Но для регистрации новых участников отводится всего лишь неделя - с 1 по 7 февраля, что для Крыма крайне сложно. Открыть спецсчет, оформить договор эквайринга и зарегистрироваться в программе за такой короткий срок для наших объектов практически не реально.

В письме Ростуризма, который накануне получили туроператоры, говорится, что к участию в третьем этапе акции не допускаются участники предыдущих двух, если они не предоставили отчеты в Национальную систему платежных карт, или чьи отчеты не были приняты НСПК.

- Как прямая конкретная поддержка внутреннего спроса кешбэк оправдал себя полностью, - уверен министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Появилась идея включить транспортную составляющую, чтобы увеличить возможности отдыха россиян. На стоимости номера зарабатывается минимум, а основной - на дополнительных услугах, экскурсионные возможностях, ресторанах, туристических маршрутах.

Первый этап программы стимулирования внутреннего туризма проходил с 21-го по 28 августа. В течение недели за приобретенные путевки и поездки на сайте мирпутешествий.рф при оплате онлайн картой «Мир» возвращалась часть средств. В зависимости от суммы покупки она составляла от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

С 1 октября стартовал второй этап акции по туристическому кешбэку. За поездку на отдых через зарегистрированных туроператоров или самостоятельную бронь отелей-участников программы туристу вернули до 20% от стоимости путевки. Причем эти условия распространялись на новогодние каникулы - за каждую путевку по 10 января 2021 года.

В первом этапе внедрения программы стимулирования внутреннего туризма участвовали 79 средств размещения и 11 туроператоров, которые реализовали 1125 путевок. Во втором этапе к программе присоединились 85 объектов.

Туристическим кешбэком для поездки в Крым воспользовались больше 300 тысяч человек. За путевки и отдых в отелях они заплатили свыше 6,5 миллиарда рублей. Средняя стоимость тура составила 25-35 тысяч рублей на человека, путевка на отдых с лечением - от 30 тысяч рублей и выше. Экскурсионные туры начинались от 15 тысяч рублей.

Всего на программу развития внутреннего туризма по системе кешбэк Ростуризм намеревался расходовать 15 миллиардов рублей. Первый этап задействовал 1,5 миллиарда, результаты второго этапа еще подсчитываются.

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