Туристическим кешбэком для поездки в Крым воспользовались больше 300 тысяч человек. За путевки и отдых в отелях они заплатили свыше 6,5 миллиарда рублей. Средняя стоимость тура составила 25-35 тысяч рублей на человека, путевка на отдых с лечением - от 30 тысяч рублей и выше. Экскурсионные туры начинались от 15 тысяч рублей.В первом этапе внедрения программы стимулирования внутреннего туризма участвовали 79 средств размещения и 11 туроператоров, которые реализовали 1125 путевок. Во втором этапе к программе присоединились 85 объектов.- Когда люди поняли, что это реально и можно этими условиями воспользоваться, пошел спрос, - отметил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк. - Нам бы хотелось, чтобы эта программа и дальше существовала, особенно в осенне-зимний период. В том числе для санаторно-курортного лечения и оздоровления - для реабилитации людей, которые переболели коронавиурсом, идеальнее места найти тяжело.Сейчас специальные программы восстановления после COVID-19 предлагают около 40 санаторных учреждений. Но это не специфическая реабилитация, поскольку утвержденных Минздравом РФ методик еще не существует. В программы входит комплекс по восстановлению дыхательной системы и укреплению иммунитета.В настоящее время в Крыму работают более 300 объектов размещения, в том числе 60 санаториев.Первый этап программы стимулирования внутреннего туризма проходил с 21-го по 28 августа. В течение недели за приобретенные путевки и поездки на сайте мирпутешествий.рф при оплате онлайн картой «Мир» возвращалась часть средств. В зависимости от суммы покупки она составляла от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.С 1 октября стартовал второй этап акции по туристическому кешбэку. За поездку на отдых через зарегистрированных туроператоров или самостоятельную бронь отелей-участников программы туристу вернули до 20% от стоимости путевки. Причем эти условия распространяются и на новогодние каникулы - за каждую путевку по 10 января 2021 года.В 2021 году планируется включить в программу кешбэка все санаторно-курортные предприятия, включая те, которые не попали в реестр классифицированных отелей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпособны ли курорты Крыма помочь в реабилитации больных коронавирусомЛечебных свойств природы полуострова оказалось недостаточно (подробнее)«Мы даже не рассчитывали на такой результат»: Как туристический кешбэк помог курортам КрымаВторой этап программы стимулирования внутреннего туризма обещает добавить полуострову новых поклонников (подробнее)Вернут 20% от путевки: Крым готовится ко второму этапу туристического кешбэкаСто операторов и 79 отелей приняли участие в программе стимулирования внутреннего туризма (подробнее)