Вернут 20% от путевки: Крым готовится ко второму этапу туристического кешбэка

В октябре температуре воздуха и морской воды еще вполне пригодна для загара и купаний Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым готовит предложения ко второму этапу программы стимулирования внутреннего туризма с возвратом части потраченных денег. На этот раз туристам вернут 20% стоимости отдыха на каждую поездку с октября по 10 января 2021 года.

Ко «второму окну продаж» Ростуризм учел опыт первого этапа: упразднена минимальная стоимость в 25 тысяч рублей, снижена минимальная продолжительность поездки с 4 до 2 ночи, с одной недели до полутора месяцев продлен срок проведения акции, в нее вошли новогодние и рождественские каникулы, а количество поездок, оплаченных одной картой «МИР», не ограничено. Все предложения будут аккумулированы на сайте мирпутешествий.рф.

- На первом этапе программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых популярных направлений, - отметили в Минкурортов Крыма. - В Республике Крым за неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отеля. Наибольшей популярностью пользовались отель «Ялта-Интурист» и санаторий «Саки». Всего в программе принимали участие 94 туроператора и 79 крымских отелей.

В первый этап программы туров на внутренних направлениях было продано на 1,4 миллиарда рублей. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок Ростуризм получил 15 миллиардов.

По условиям первого этапа, за отдых в России туристам полагалась компенсация за путевки от 5 до 15-ти тысяч рублей. Кешбэк полагался за поездку до 20 декабря этого года в один из 44-х регионов страны.

При этом за путевку стоимостью от 25 до 50-ти тысяч рублей, возврат составлял 5 тысяч, от 50 до 75-ти тысяч - 10 тысяч, и за туры стоимостью больше 75 тысяч возвращалось 15 тысяч рублей.

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