Способны ли курорты Крыма помочь в реабилитации больных коронавирусом

Сочетание морского бриза и фитонцидов крымских лесов сделао Крым курортом органов дыхания Фото: Анна КИРИЕНКО

Полтора века назад в Крым устремились знатные особы, в надежде обрести здесь здоровье и продлить годы жизни. Те, кто раньше искал спасение на курортах Монтре, потянулись на черноморское побережье, превратив Ялту в «город веселия и смерти», поскольку часть гостей, больных туберкулезом, не находили здесь излечения и умирали.

Победа медицины над опасными болезнями XX века уже в архивах истории. На повестке - борьба с COVID-19 и его последствиями. И Крым, с его традициями лечения болезней дыхательной системы, вновь набирает популярность.

- Исторически в Крыму не только лечили, но и занимались профилактикой заболеваний дыхательной системы - все бронхиты, астмы лечили здесь. Когда-то можжевеловыми лесами излечивали туберкулез, - рассказывает министр курортов республики Вадим Волченко. - Понятно, что потенциал существует, но для конкретных медицинский программ еще слишком мало времени прошло. Но оздоровительные и общие реабилитационные программы могут быть и сейчас.

Действительно, несколько крымских санаториев предлагают пройти курс восстановительного лечения после COVID-19. В него также входят процедуры и обследования других легочных заболеваний. При этом цена несколько выше стандартного лечебного пакета. Вот только достаточно ли такого курса для восстановления органов дыхания после перенесенной пневмонии - большой вопрос.

- Мы только сейчас разрабатываем программу, она еще не готова, - указывает замдиректора НИИ им. Сеченова, профессор и главный специалист-физиотерапевт Крыма Владимир Ежов. - Это не реабилитация бронхитов, бронхиальной астмы - это инфекционное заболевание, похожее на туберкулез, с которым сто лет боролись и разрабатывали принципы лечения. Думаю, что это примерно такая же ситуация, и вопрос очень серьезный. К реабилитации после COVID-19 мы подойдем, но уже после того, как свое слово скажут инфекционисты и вирусологи.

В основе санаторно-курортной реабилитации лежат разработки еще советских ученых-курортологов по восстановлению от перенесенных заболеваний дыхательной системы. Но поскольку коронавирус дает осложнения на другие системы и органы, методика должна быть комплексной, в последовательности и преемственности с проведенным медикаментозным лечением.

Без клинической апробации любые восстановительные программы после коронавируса являются общеукрепляющими и не более. Вреда от них ждать не стоит, впрочем, как и переплачивать за маркетинговый ход.

Специалисты склоняются к тому, что для реабилитации больных коронавирусом потребуются отдельные санатории, поскольку инфекционный фактор остается самым опасным.

- Такие письма от Национальной курортной ассоциации направлены и в правительство, и главному санитарному врачу РФ, - отмечает президент НКА, академик РАН Александр Разумов. - Одни санатории нужно использовать для повышения иммунитета людей, которые еще не перенесли коронавирус, а другие - для реабилитации больных, перенесших COVID-19. И отдельно нужны санатории для реабилитации медицинского персонала, который работает в «красной зоне», о чем мало кто говорит.

Еще в апреле НКА направила в Минздрав РФ клинические рекомендации по санаторно-курортному лечению, восстановлению и профилактике коронавирусной инфекции. Документ прошел экспертный совет, получил заключение, и двигается дальше по бюрократической цепочке. Итогом должно стать включение санаторно-курортного восстановления в полис ОМС, чтобы сделать этот этап заключительной и неотъемлемой частью лечения больного COVID-19.

- По стандартам оказания санаторно-курортной помощи пациентам с болезнями органов дыхания, после затяжной пневмонии все должны направляться на климатические курорты в местные санатории. Перечень показаний Минздравом РФ утвержден в 2018 году, и сейчас его просто нужно актуализировать для ковидных пневмоний, - считает Разумов. - Климатическими лечебными курортами являются приморские курорты или курорты с сухим климатом лесостепной зоны. В Крыму есть и те, и другие.

Сколько таких пациентов может принять санаторно-курортный комплекс Крыма - не понятно. Минздрав Крыма с 2015 года ведет планомерное сокращение подведомственных здравниц, ссылаясь на на их моральную и физическую изношенность и невостребованность.

Под распродажу ушли противотуберкулезные здравницы в Большой Ялте, выставлены на торги дореволюционные особняки в Евпатории, которые при советской власти реквизировали под санатории. И если дефицит опытных физиотерапевтов можно компенсировать образовательными программами, то коечный фонд для реабилитации после COVID-19 на раз-два не восстановишь.

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