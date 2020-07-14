2020-07-14T14:58:31+03:00
Общество

Санатории Крыма не требуют от гостей обязательный тест на коронавирус

Достаточно справки об отсутствии контактов с инфицированными
Анна КИРИЕНКО
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Минздрав оставил в силе тесты на COVID-19 при заезде в санаторийМинздрав оставил в силе тесты на COVID-19 при заезде в санаторийФото: Михаил ПАТЛИС
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Крымские санатории не требуют в обязательном порядке от гостей отрицательный тест на COVID-19. Для заезда в здравницы достаточно справки об эпидокружении с указанием об отсутствии контактов с инфицированными.

Накануне официального старта курортного сезона Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаторно-курортных учреждений и отменил справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции при заселении.

Немногим ранее аналогичное требование было снято с отелей и гостиниц. Инициатором отмены выступил Ростуризм после многочисленных обращений отраслевых ассоциаций, указывающих на отток отдыхающих в «теневой сектор» туристического жилья.

Но в некоторых регионах от гостей продолжают требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 48 часов на поселение.

- Действительно, Роспотребнадзор отменил это требование, но есть приказ Минздрава РФ от 29 мая №513н, который определил временный порядок приема в медорганизации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, - пояснила КП-Крым заместитель директора по маркетингу и продажам санаторного комплекса «Саки» Елена Букач. - По этому приказу отрицательный результат анализа на COVID-19 остается обязательным условием при поселении гостя.

Поскольку сделать тест по полису ОМС в нужные сроки невозможно, а в частных клиниках он стоит 2-3 тысячи рублей, санатории принимают постояльцев без отрицательных результатов на коронавирус, но со справкой от участкового об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты отъезда.

- Мы оставили анализ на COVID-19 в перечне документов, но если его нет, а есть справка, то этого вполне достаточно, - добавила Букач.

На территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим, термометрия, обеззараживание воздуха и социальная дистанция.

С учетом одноместного размещения в номере гостей, не состоящих в родстве или близком знакомстве, санаторий «Саки» пошел на беспрецедентную акцию - дети до 12 лет при размещении в одном номере с родителями проживают и питаются бесплатно, в возрасте от 12 до 18 лет - с 50-процентной скидкой. Акция действует до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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