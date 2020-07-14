Свободных номеров в отелях Крыма почти не осталось

Курортный сезон-2020 стартовал в Крыму позже обычного, но уже показывает хорошие результаты: за первую декаду июля туристический поток превысил 400 тысяч человек, а по итогам месяца он превысит 1,5 миллиона отдыхающих.

Заявления о начале работы с соблюдением мер безопасности и профилактики коронавирусной инфекции подали более 700 объектов приема и размещения туристов.

- Сегодня уровень загрузки отелей достигает 95%, а то и 100%, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - В основном, это Южный берег Крыма и, отчасти, Западное побережье. В ряде регионов загрузка на уровне 50-60%. При этом уровень и глубина бронирования крымских гостиниц и санаториев продолжает расти. Найти номер можно, но чем дальше, тем это становится сложнее.

На авиатранспорт приходится 37% турпотока, 58% на автомобильный транспорт и 5% по железной дороге. С начала отмены карантинных мероприятий по приему туристов из других регионов РФ по Крымскому мосту проехало 94 тысячи единиц автотранспорта, в том числе 84 тысячи легковых автомобиля и около 500 автобусов.

На аэропорт "Симферополь" приходится треть турпотокаФото: Анна КИРИЕНКО

Аэропорт «Симферополь» ежесуточно принимает по 115 рейсов, что превышает показатели июля 2019 года. Маршрутная сеть достигла 56 направлений, полеты в Крым выполняют 15 авиакомпаний. В полетную сетку впервые вошли Ижевск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток. Стоимость авиаперелетов снизилась на 19-25%, что позволяет туроператорам делать пакетные недельные туры, стоимостью в 23-36 тысяч рублей на двоих с питанием.

По железной дороге еженедельно в Крым пребывает около 50 составов. Среди направлений - Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Мичуринск, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Вологда, Екатеринбург, Волгоград и Казань.

Основным поводом для отдыха на полуострове остаются море и пляжи - в текущем году к работе заявлено 450 пляжных территорий. Все приведены к требованиям безопасности и санэпидрежима.

- У Крыма есть хорошие перспективы по межсезонью, сентябрь-октябрь хорошо бронируются, - заверил Волченко. - В общем и целом сезон ожидается необычным, но по нашим оценкам, достаточно оптимистичным.

На фоне высокой загрузки курортного сектора ослаб контроль за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Ответственность за безопасность, чистоту, дезрежим, социальную дистанцию и лицевые маски в общественных местах несут администрации муниципальных образований и руководители санаторно-курортных объектов.

- Дистанция на пляже - это уже зона ответственности самих туристов, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Никто не собирается никого принуждать. В части работы общепита, упреждений досуга, развлечений режим и требования Роспотребнадзора никто не отменял.

По поручению главы Крыма к 1 августа Минкурортов представит план легализации частного сектора туристического жилья. Совместно с главами администраций чиновники от туризма должны ногами пройти все побережье и установить объекты, которые используются как гостиницы, хотя по документам являются жилыми домами и построены на землях индивидуального жилого строительства.

Свой план действий Минкурортов должно согласовать с федеральным центром и рассчитывать на его реализацию с сентября таким образом, чтобы к сезону-2021 проблема нелегального сектора приема туристов ушла из повестки дня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Крым едут на отдых с семьей, и сколько это стоит

Вместо яхтенных марин нужны парки аттракционов и морские трамвайчики (подробнее)

Кому в Крыму дорого, а кому - не очень: Почему этим летом взлетели цены на премиум отдых

На полуостров приехали «новые туристы», готовые платить по 2 миллиона рублей за свой комфорт (подробнее)

«Новые туристы» выбирают в Крыму виллы по 200 тысяч рублей

Полуостров открывают для себя те, кто раньше ездил наМальдивы и Карибы (подробнее)

Почему в этом году Крым будет популярен у туристов как никогда

Рискованный курортный сезон 2020 обещает убытки для отельеров и прибыль для частников [фото] (подробнее)