Почему в Крым едут на отдых с семьей, и сколько это стоит

Среди курортов Черноморского побережья Крым в лидерах для отдыха с семьей. Удобство коммуникации в родной языковой среде, знакомая кухня, культура общения и доступность медицинского обслуживания по страховке создают на полуострове приемлемые условия для совместного отпуска с домочадцами. И каждый год количество семейных туристов на полуострове растет.

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЙ

В этом году спрос у этой категории на отдых в Крыму вырос в два раза, по сравнению с прошлым летом. По данным сервиса бронирования Tvil.ru, 39% всех броней через сайт приходится на семейных туристов с детьми. В пятерке популярных направлений - Ялта, Алушта, Севастополь, Алупка и Евпатория. Меньше для супружеского отпуска выбирают Феодосию и Судак.

- Большое количество семейных туристов, рост 18-20%. С чем это связано - сказать сложно, - говорит КП-Крым директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - Семейные туристы выбирают Евпаторию - 45%, а супружеские пары (29%) - Ялту. На Западном побережье предпочитают частные домики и коттеджи, а на ЮБК - квартиры и апартаменты.

С детьми чаще останавливаются на 7-10 дней с затратами на проживание от 2,3 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Средняя стоимость в Евпатории составляет 2,5 тысячи рублей, в Феодосии и Судаке - 2,6 тысячи, в Алуште - 2,8 тысяч, в Ялте - 3,1 тысячи рублей. Самый низкий средний чек в Севастополе — от 19,5 тысяч за неделю отдыха в гостевом доме.

- Стоимость квартир посуточно соотносится и с гостевыми домами, и с отелями, - отметила Шустикова. - Но в квартиру въезжает намного больше людей, чем в номер гостевого дома, одновременно заселяются по 7-8 человек. В основном это приемлемый вариант для отдыха компанией или нескольких семей.

Западное побережье предпочтительнее для отдыха с детьмиФото: Михаил ПАТЛИС

ЦЕНЫ НА УРОВНЕ

Самыми популярными объектами размещения этим летом стали отели и мини-отели. На них приходится 73% от общего числа броней во всех объектах размещения. Их туристы бронируют, в основном, в Феодосийском регионе.

Управляющий отелями «Лето» и «Izbushka»в Коктебеле Константин Мешков уверяет, что цены на проживание остаются неизменными с прошлого года.

- В «Лето» стандартный номер с завтраком стоит 2,9 тысячи рублей, люкс - 5,4 тысячи и это дешевле, чем в середине июля сезона-2018, - уверяет Мешков. - В эко-отеле «Izbushka» номер с завтраком обойдется в 3 тысячи. Загрузка обоих объектов полная до конца июля, спрос высокий, но глубина бронирования небольшая, не больше чем на месяц. Потому что люди не знают, что будет к концу августа. Про сентябрь-октябрь вообще говорить рано.

География туристов особо не отличается от прежних сезонов — основные гости едут в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году в Коктебель поехали туристы из Нижнего Новгорода.

В каждом втором номере останавливаются семьи с детьми разного возраста. И пока ни один гость еще не пожаловался на цены, или недостаток развлечений.

- Люди стремятся больше времени провести у моря, настолько устали сидеть дома и совершать виртуальные туры по музеям и памятникам, - подтверждает управляющая пансионатом «Озеро сновидений» в Евпатории Олеся Кущ. - Публика в основном традиционная, есть новички. А есть гости, которые года три назад уверяли, что в Крым больше ни ногой. Но приехали.

Отдых в пансионате «Озеро сновидений» стоит в среднем 11,4 тысячи рублей на двоих в сутки с полным пансионом, медицинскими услугами и бальнеопроцедурами. Цена не менялась с прошлого лета, а постоянным клиентам даже делают скидку. Дети до 5 лет размещаются в номере с родителями бесплатно, и в каждом — по одному, а то и по два ребенка. Июль загружен полностью, август — наполовину. Дальше двух-трех недель туристы свой отдых не планируют, поскольку нет ясности в обстановке с коронавирусом.

Для детей инфрастурктурных объектов отдыха не достаточноФото: Михаил ПАТЛИС

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Выбор туристов со средним уровнем доходов зависит не только от цены. Если гостевой дом привязан к смежной инфраструктуре (кафе, столовым, продуктовым магазинам), то сектор арендного жилья с собственной кухней и холодильником предпочтительнее своей автономностью.

Далеко не каждый объект общепита в этом сезоне готов выполнять рекомендации Роспотребнадзора и вкладываться в санитайзеры, бесконтактные термометры и рециркуляторы на столь непродолжительное время работы. Отели со своими ресторанами, конечно, предпочтительнее, но их услуги могут быть не по карману туристам — все-таки двухмесячный карантин изрядно опустошил семейный бюджет.

- Средний турист, который выбирает Крым для отдыха с детьми и семейного отдыха, в силу родной языковой среды, медицинского обеспечения и традиционной кухни, этим летом вынужден понизить уровень объектов для проживания из-за снижения покупательской способности, - убеждена эксперт в интернет-маркетинге для туриндустрии и HoReCa, управляющий партнер компании SHELLDOR Наталья Прачук. - В этом сезоне стоимость в 3,5-4 тысячи рублей за номер на двоих с завтраком проще найти в сегменте «две звезды +», уверенные «три звезды» выставляют ценник в 5,5 - 6 тысяч рублей. В том, что Крым использует динамическое ценообразование и реагирует на рост спроса повышением цены, ничего нового нет.

Как всегда, вопрос в приоритетах и стратегическом планировании. Задрать цены в два раза, рассчитывая на закрытые границы, безусловно, можно. Но в следующем году границы откроют, и тогда придется либо падать в цене, либо проводить ребрендинг в попытках избавиться от негативного шлейфа репутации жлоба и обдиралы.

- Крым никогда не был однородным в отдельных сегментах. Мы были свидетелями множества ситуаций, когда объекты одного класса, находящиеся рядом друг с другом, имели принципиально разную загруженность, - указывает Прачук. - Уровень представления, что ты получишь за определенные деньги, у нас не однородный. Ни структуры единой услуги как таковой, ни структуры спроса, ни соотношения цена-качество по сегментам нет. Все это, конечно, признаки незрелого рынка, но в целом мы пока находимся в такой реальности, что в рамках одной курортной дистанции, и даже одного сегмента, Крым очень разный.

На ближайшую перспективу Крым останется летним курортом семейного отдыха, и спрос на него будет только расти. Этот фактор должен определять стратегию курортного развития полуострова, а не желание отдельных управленцев оперировать количеством яхтенных марин и игорных зон. Дорогому туристу в Крыму негде тратиться, да и не зачем.

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