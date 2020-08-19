Уже 60 отелей Крыма присоединились к туристическому кэшбеку

Акция с туристическим кэшбеком продлиться неделю с 21 по 28 августа Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму к программе туристического кэшбека присоединились 62 объекта размещения. При оплате отдыха картой «Мир» до 28 августа, можно получить обратно от 5 до 15 тысяч рублей в течение 5 дней.

Старт акции объявлен на 21 августа. В этот день на сайте мирпутешествий.рф будет опубликован список партнеров-участников программы Ростуризма, где при оплате тура онлайн картой «Мир» предусмотрен кэшбек в зависимости от суммы: на отдых стоимостью от 25 тысяч рублей возврат на карту составит 5 тысяч, стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей - 10 тысяч, от 50 до 70 тысяч рублей - 15 тысяч.

Оплатить нужно с 21 по 28 августа, а отдохнуть - с 1 октября и до конца года.

- Именно осенью Крым раскрывает свой лечебно-оздоровительный потенциал. В октябре жара уже спадает и можно начинать проводить лечебные процедуры, - отмечает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Крым - это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний верхних дыхательных путей. И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то что сейчас актуально для страны, на фоне пандемии.

По данными Минкурортов, в акции принимают участие многие круглогодичные здравницы полуострова, в том числе санатории Евпатории и Сак.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свою банковскую карту «МИР» на официальном сайте программы Ростуризма и запланировать поездку на срок не менее 4 дней. При этом она должна начаться не позже 20 декабря и окончиться до 31 декабря 2020 года. Можно купить как пакетный тур, включая транспортную составляющую и проживание, так и выбрать объект размещения на сайте самостоятельно.

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство выделило 15 миллиардов рублей.

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