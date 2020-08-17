«Бархатный» сезон: Чем Крым заманивает туристов в начале осени, и какой выставляет ценник на отдых

"Бархатный" сезон в Крыму - мягкий свет и яркие краски Фото: Анна КИРИЕНКО

«Бархатный» сезон получил свое название от нарядов курортников, сменивших легкие летние костюмы и платья на более плотный бархат. Со временем, свойства этой ткани стали приписывать погоде в начале осени - нежаркие солнечные дни с умеренно прохладными ночами.

В этом году Крым в сентябре по популярности не уступает августу, и бронирование идет на уровне 90% номеров. Если эпидемическая ситуация не подведет, «бархатный» сезон по заполняемости будет одним из лучших для отельного сектора полуострова. А погода, как уверяют синоптики, задержит теплые деньки вплоть до середины октября.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

В начале осени в Крыму идет сбор винограда. Основной производитель винограда и вина Крыма ПАО «Массандра» приглашает на групповые туры «Челентано». Компания от 10 человек, а лучше две для соревновательности, собираются на виноградниках в селе Морское под Судаком или на склонах села Кипарисное над Алуштой. После инструктажа и раздачи инвентаря, команды приступают к сбору винограда. Дальше ягоды отправляются в давильню, где по примеру героя «Укрощения строптивого» босыми ногами в танце рождается виноградный сок, который потом станет вином.

Каким именно участники тура узнают после подведения итогов и объявления победителя, когда техническая часть экскурсии перейдет в дегустационную. Такие туры зависят от графика уборки винограда на разных участках и продлятся до конца октября.

Лучшее время для прогулок в горы Фото: Анна КИРИЕНКО

Ногами по дорогам античной Феодосии и средневековой Кафы предлагают пройти участникам аудиоспектакля «Тайна старого криптекса». Для путешествия нужна удобная обувь, запас времени в несколько часов и 3D наушники, которые выдадут на месте. Прогулку ведет «Дух Города», вещающий о разных эпохах, событиях и личностях города. Маршрут начинается от Дачи Стамболи в восточной набережной Феодосии до армянской церкви Сурб-Саркис, где находится могила художника Ивана Айвазовского. Как только дневная жара спадет до комфортных «бархатных» показателей, спектакль будет проходить дважды в день.

От памятника Пушкину в Ялте стартует аналогичный спектакль-променад «Я – город Ялта». Его участники погрузятся в атмосферу конца XIХ- начала XX века, когда Южный берег Крыма стал Меккой для московской и питерской знати, ищущих здесь исцеления от чахотки и убежища от революционных настроений столиц. Зрители разгадывают хитросплетения истории и реальности в перекрестках исторической Ялты, а заканчивается путешествие вглубь веков в самом начале ялтинской набережной, у гостиницы «Ореанда». Маршрут занимает 2 часа, и в «бархатный» сезон экскурсии будут проходить ежедневно.

На ретро-трамвае можно проехать по 25-вековой истории Евпатории под рассказ экскурсовода о житье-бытье Керкинитиды и Гезлева. Экскурсионный «Трамвай желаний» идет по одноколейному рельсовому пути, построенному еще в 1914 году. Маршрут захватывает все самые красивые и интересные места города. Экскурсия проходит ежедневно. Место встречи - на трамвайном кольце у «Памятника трамваю».

В Судаке для полного погружения в историю этим летом на воду спустили древнегреческую галеру «Таврида» на гребной тяге. Корабль 18,5 метра в длину и 4-метровой ширины приводится в движение пятиметровыми веслами в руках 30 гребцов. Можно попробовать свои силы и выдержку, а можно прокатиться пассажиром - на борту размещаются 90 человек. «Таврида» весом в восемь тонн в отличие от древнегреческой галеры имеет резервный мотор, даже два, на тот случай, если гребцы устанут, ведь весло весит около20 кг.

Сбор винограда вполне подойжет для тимбилдинга и празднования дня рождения Фото: Анна КИРИЕНКО

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ

Ялта, Феодосия, Алушта, Судак и Евпатория входят в десятку популярных курортов для отдыха в сентябре и октябре. По данным сервиса онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, туристы бронируют отдых в «бархатный» сезон на период от 8 до 11 ночей с затратами от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в сентябре-октябре в Николаевке, дороже - в Ялте. Наибольшей популярностью пользуются мини-отели и гостевые дома - их выбирают семь из десяти путешественников. Каждый пятый предпочитает брать в аренду квартиру, и каждый десятый - дом или коттедж. Отдых вдвоем в «бархатный» сезон предпочтительнее семейного или с друзьями - половина туристов приедут в Крым парами.

Осень - лучшее время для пленэра Фото: Анна КИРИЕНКО

Среди не приморских направлений на осенние туры лидирует Бахчисарай. Долго останавливаться в бывшей столице Крымского ханства туристы не планируют, скорее это маршрут уикенда со средней стоимостью в 1,8 тысячи рублей за ночь и посещением пещерных монастырей, покинутого города Чуфут-Кале и Бахчисарайского дворца.

Единственный крымский город с официальным курортным статусом Саки традиционно осенью привлекает санаторно-курортным лечением и оздоровлением. В этом время года солнце теряет свою активность и не дает осложнений при грязелечении, которым славятся сакские здравницы. Грязевые ванны, обертывания, аппликации показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, гинекологических и кожных болезнях. Стоимость размещения с питанием и лечением в среднем составляет 3,4 тысячи рублей в сутки. Для поседения необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19 и справку об отсутствии контакта с больными последние две недели.

- С учетом того, что с 1 октября Крым присоединяется к программе Ростуризма по туристическому кешбеку, очень многие интересуются санаторно-курортным отдыхом и оздоровлением на осенне-зимний период, - подчеркивает глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Пляжный отдых заканчивается, и наступает «сезон здоровья», когда все процедуры гораздо эффективнее, чем в летний жаркий период.

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