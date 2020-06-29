29 Июнь 2020 2020-06-29T14:12:19+03:00

Все желающие могут попробовать себя в роли гребцов из далекого прошлого [фото, видео]

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На востоке Крыма, в курортном Судаке, появилась новая достопримечательность – древнегреческая галера «Таврида». Судно для прогулок на море протестировали в эти выходные.

Нос «Тавриды» украшает лошадиная голова.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

- Лучше на судно смотреть с ближайших гор - будто первые мореходы и древний корабль зашел в бухту, - делятся впечатлениями очевидцы.

В Судаке спустили на воду древнегреческую галеру.Видео: Александр Кирьяков/FB

Судно и правда выглядит весьма эффектно: носовую часть «Тавриды» украшает голова «Троянского коня», а по борту - ряд колесниц, с переходом в виде дельфинов.

Длина «Тавриды» 18,5 метра, ширина - 4 метра. Корабль приводится в движение 30 гребцами, которые «вооружены» пятиметровыми веслами.

В помощь гребцам установлено два мощных навесных мотора производства Японии. В общей сложности на борт судно может взять 90 взрослых и детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU