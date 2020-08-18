Доступность зарубежных курортов привела к падению спроса на Крым на 10%

Открытие зарубежных курортов не привело к оттоку туристов в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

Открытие авиасообщения с зарубежными курортами привело к 10-процентному падению спроса на Крым. После кратковременного снижения бронировки отдыха на полуострове вернулись к прежним показателям.

- Сейчас крупные брони увеличились, так как бронируют много на конец августа и на сентябрь, увеличились предложения, поэтому можно найти дорогие варианты, - сообщила КП-Крым директор по развитию и коммуникациям, соучредитель компании Tvil.ru Оксана Шустикова. - Из-за открытия Турции снижения мы не почувствовали абсолютно. Сначала были небольшие колебания, потом все стабилизировалось.

Снижение наблюдалось в первые недели августа в сравнении с показателями июля. При этом топ-10 востребованных курортов за данный период существенно не поменялся: Ялта, Алупка, Алушта, Севастополь, Судак, Феодосия, Евпатория, Саки, Симферополь и Черноморское.

Туристы бронируют отдых в Крыму на период до 7 ночей и тратят на проживание от 2,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в Черноморском, дороже – в Ялте.

- В августе больше стало так называемых «дорогих» бронирований, свыше 80 тысяч рублей, чем в июле, - отмечает Шустикова. - По сравнению с июлем, таких заявок поступает больше на размещение в Алуште, Севастополе, Евпатории и Ялте. Туристы бронируют в этих городах жилье на компанию от 4 до 6 человек, на период от 12 до 17 ночей и тратят на проживание от 6,4 до 10 тысяч рублей в сутки.

В премиум сегменте по цене на размещение лидирует Ялта, где за сутки проживания на двоих нужно отдать 10 тысяч рублей, а срок бронирования в среднем составляет 12 дней.

За ней следует Алушта с 8 тысячами рублей на тот же срок. Севастополь чуть уступает по стоимости - 7,75 тысячи рублей за сутки, но выигрывает по продолжительности брони - 16 дней. Замыкает четверку курортов с премиум спросом Евпатория, где жилье повышенной комфортности стоит 6,4 тысячи рублей и арендуется в среднем на 17 дней.

Напомним, с 1 августа РФ открыла авиасообщение с Турцией. В начале возобновились направления в Стамбул и Анкару, с 10 августа - на курорты Анталии, Бодрума и Даламана.

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