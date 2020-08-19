Для туристов Крыма опубликовали список законно работающих отелей

С начала года в Крыму нашли 24 фейковых сайт по продажам путевок. Фото: Михаил ПАТЛИС

Министерство курортов и туризма Крыма опубликовало перечень официально работающих отелей и санаториев, чтобы помешать работе фейковых сайтов по продаже отдыха в здравницах полуострова. Уточнить информацию можно и по «горячей» телефонной линии министерства.

- Мы дополнительно информируем туристов о перечне функционирующих отелей и санаториев, чтобы не позволить нашим гостям стать жертвами мошенников, продающих путевки в неработающие объекты в интернете, воспользовавшись высоким спросом на отдых на юге России, в том числе Крыма, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату.

Перечень объектов составлен по заявкам организаций, взявших на себя обязательства выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Документ содержит информацию о 887 объектах, тогда как в министерстве информируют о 834, уведомивших о приеме и размещении туристов в сезоне-2020. Из них 500 - это индивидуальные предприниматели, которые предоставили персональные данные и адрес регистрации ИП без названия объекта.

Также в перечне несколько десятков школ, судостроительный завод «Залив», предприятие «Черноморнефтегаз», производственно-эксплуатационное предприятие «Агропромэнерго» и даже Объединенный институт ядерных исследований. Каким образом туристы должны догадаться, что за объекты размещения представляют эти учредители, не ясно.

На «горячей» линии Минкурортов 8 (800) 511-80-18 тоже ссылаются на реестр организаций, подавших уведомление о работе и рекомендуют с ним сверять данные объекта, либо готовы это сделать за обратившегося. Но другой базы данных в call-центре не располагают, и по названию отеля или гостевого дома подтвердить его подлинность не могут.

Еще один способ проверить наличие объекта в реальности - направить обращение на shtab@mtur.rk.gov.ru. Но проще всего, проверить актуальность отзывов об объекте в соцсетях, поговорить с менеджерами по телефону и не соблазняться на большие скидки при стопроцентной предоплате.

По информации Минкурортов, с начала года было найдено 24 мошеннических сайта на 13 объектов размещения, которые либо не работают, либо вовсе не существуют.

Среди них санаторий «Золотой пляж» (Ялта), санаторий (пансионат) «Черноморский» (Ялта), санаторий «Черноморский» (Евпатория), АО «Санаторий «Слава» (Алушта), санаторий (пансионат) «Жемчужина» (Ялта), пансионат «Энергетик» (Симферопольский район, пгт. Николаевка), Пансионат «Полет» (Алушта), база отдыха «Волна» (Раздольненский р-он, с. Стерегущее), пансионат «Кристалл» (Алушта), санаторий «Фемида» (Евпатория), пансионат «Лазурный» (Алушта), пансионат «Рыбачье» (Алушта) и пансионат «Массандра» (Ялта).

От туристов поступило 103 жалобы на мошенничество при продаже номеров.

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