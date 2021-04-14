Сколько отелей Крыма свободны на майские праздники

Крымские объекты размещения с хорошим рейтингом и репутацией не пустовали и до перекрытия авиасообщения с Турцией Фото: Архив "КП"

В преддверии майских праздников россияне все активнее бронируют апартаменты для отдыха. Особенно растет ажиотаж из-за приостановки авиаперелетов в Турцию.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в Крыму с 1 по 10 мая свободно 65,74% квартир, которые еще можно снять на праздники. Меньше всего – 14% - осталось свободного жилья в Суздале и Калининграде (23,29%). Больше всего мест есть в Москве (73,73%) и Московской области (75,98%).

Кроме того, по данным сервиса бронирования жилья, в Крыму свободно 64,58% номеров в отелях на майские праздники. Примерно на том же уровне находится Санкт-Петербург и Карелия – здесь доступно для бронирования больше 60% номерного фонда. Дефицит наблюдается в Суздале и Москве, где осталось всего чуть больше 30% мест.

В Крыму осталось 63,66% свободных домов для размещения туристов на майские выходные. Примерно столько же свободных домов есть в Краснодарском крае, Подмосковье и Карелии. При этом все дома забронированы в Ростове-на-Дону.

По оценкам крымских экспертов, в ближайшие несколько дней количество мест в крымских отелях и других средствах размещения может резко сократиться.

- Сейчас туристы, которые хотели полететь в Турцию, придут в чувство в течение нескольких дней и начнут расхватывать то, что осталось на майские и на первый месяц лета. На праздники всегда возникает ажиотаж, даже если плохая погода, - пояснила в комментарии КП-Крым Наталья Стамбульникова, глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при Минкурортов Крыма.

По ее словам, крымские объекты размещения с хорошим рейтингом и репутацией, мягко говоря, не пустовали и до перекрытия авиасообщения с Турцией.

Напомним, в Крыму по итогам 2020 года отдохнули 6,3 миллиона человек. В 2021 году в республике ждут не меньше 8 миллионов туристов.

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