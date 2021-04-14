При поддержке Вашингтона: Глава Совбеза РФ озвучил главные угрозы для Крыма со стороны Украины

НАТО регулярно проводит учения в Черном море Фото: Архив "КП"

Новая стратегия безопасности, разработанная Украиной, определяет Российскую Федерацию в качестве военного врага, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности в Севастополе. По его словам, Киев может пойти на военные провокации, даже если это ухудшит экономическое положение в стране.

- При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат слова о планах установления контроля над Крымом силовым путем. Заигрывая перед новой администраций США, Киев готов ввергнуть страну в военную авантюру, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации, - заявил Патрушев.

УКРАИНА МОЖЕТ ПОЙТИ НА ПРОВОКАЦИИ

Секретарь Совбеза отмечает: поводом для начала военных действий могут стать провокации со стороны Украины даже с гибелью военнослужащих и потерей военной техники. При этом Киев получит поддержку со стороны США.

Также Патрушев не исключает повышение активности блока НАТО и США вблизи от российских границ в Черном море:

- Спрашивается, где США, а где Черное море, и какие национальные интересы они здесь преследуют? В этих условиях Россия вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности на своей территории.

При этом США, Англия и другие страны заявляют о незаинтересованности в разжигании конфликта, но выделяют средства на вооружение украинской армии, увеличивают присутствие кораблей в Черном море, и осуждают Россию за перемещение войск на своей территории.

УГРОЗЫ ТЕРАКТОВ СОХРАНЯЮТСЯ

За прошедший год в республике предупредили шесть актов терроризма, десять преступлений террористического характера, также не допустили 23 экстремистских преступления. В 2021 году в Симферополе успели предотвратить теракт, организаторы которого были представителями запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Однако пока рано говорить об отсутствии угрозы новых терактов в Крыму.

- На территории полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов, - подчеркнул Николай Патрушев.

МНЕНИЕ

Владимир Джаралла, политолог:

- Украина действительно может пойти на военную провокацию, и вероятность эта очень высока. Николай Патрушев - один из высших руководителей нашей страны, он имеет доступ к информации в полном объеме и из различных источников. Обострение, наблюдающееся на протяжении последних нескольких недель, как теперь уже очевидно, имеет под собой основание. Украина явно готовилась к провокациям и войне на Донбассе, и одновременно с этим к нанесению удара по Крыму.

Разумеется, Киев понимал, что ответ со стороны России будет сокрушительным, но именно на это и был расчет. Когда Украина будет разгромлена, планировалось вмешательство сил НАТО, и тем самым возникновение прямого конфликта между Россией и Западом. Тем самым украинские руководители получили бы, как они полагают, потрясающий выигрыш. О том, что за этим стоят человеческие жизни, они, естественно, не думают.

Именно поэтому Россия за короткий срок сконцентрировала мощнейшую группировку и в Крыму, и на границе с Украиной. Наблюдалась активность и в районе украинско-белорусской границы. Это заставило киевских авантюристов запаниковать, из-за чего начались импульсивные переговоры между Западом и Россией. Судя по всему, сейчас уже есть высокий шанс, что ситуация постепенно идет к разрядке напряженности. Но до тех пор, пока техника не пойдет в обратном направлении, говорить о том, что опасность миновала, не приходится. Продемонстрировав свою силу, Россия предотвратила конфликт с далеко идущими последствиями.

*запрещенная в России террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море

Самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ также будут задействованы в программе (подробнее)

Украина без предупреждения начала учения в Черном море

В нескольких портах страны была приостановлена лоцманская проводка (подробнее)

Снова учения: у берегов Крыма зафиксировали 13 кораблей НАТО

Черноморский флот ВМФ России контролирует обстановку около государственной границы (подробнее)