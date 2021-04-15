ДТП на Крымском мосту: Иномарка загорелась прямо на ходу

ЧП случилось после 21.00 14 апреля. Фото: предоставлено очевидцами

На Крымском мосту вечером 14 апреля произошло ДТП - прямо на ходу загорелся легковой автомобиль марки BMW.

По данным КП-Крым, возгорание произошло около 21.00. Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативным действиям пожарного расчета «отдельного поста по охране транспортного перехода Краснодарский Край - Крым» 15-й пожарно-спасательной части. Пострадавших нет.

Огонь потушили в течение часа. Фото: предоставлено очевидцами

В пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что автомобиль загорелся на 144-м километре по направлению в Республику Крым. Очевидцы отмечают, что в течение часа на мосту образовался длинный затор.

Пострадавших в ДТП нет. Фото: предоставлено очевидцами

- На место оперативно прибыли и работали пожарные, сотрудники ДПС и аварийный комиссар, поэтому движение на данном участке мостового перехода было приостановлено. В 21.50 пожар был потушен и движение открыто. Причины возгорания будут установлены позже. Движение по направлению в Краснодарский край осуществлялось в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму 12-летний подросток на иномарке сбил пенсионера на велосипеде

Отец неопытного водителя в момент аварии был на переднем пассажирском сидении машины (подробнее)

«Едва успела накрыть собой ребенка»: В Керчи на маму с коляской упало дерево

Женщина и ребенок чудом не получили травм (подробнее)