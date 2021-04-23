Эксперт объяснил отказ Кремля обсуждать тему Крыма с президентом Украины

Владимир Зеленский продолжает антироссийскую политику. Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент России Владимир Путин не намерен обсуждать крымский вопрос с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

- Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует. Поэтому тут нечего обсуждать, - передал слова Владимира Путина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению крымского политолога Дениса Батурина, глава нашего государства никогда не будет поднимать тему Крыма, поскольку любые разговоры о принадлежности этой территории лишены смысла.

- Думаю, что президент РФ уже давно ответил: «Вопрос по Крыму закрыт». И с Зеленским ему обсуждать в этом смысле нечего. Вероятно, Путин ни с кем не будет разговаривать на эту тему и ни при каких обстоятельствах, потому что это бессмысленно, - отмечает политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Путина на встречу в любой точке Донбасса, чтобы урегулировать конфликт. Глава РФ прокомментировал это приглашение, беседуя 22 апреля с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин заявил, что руководство Украины должно встретиться с руководителями ЛНР и ДНР для урегулирования конфликта на Донбассе, и только после этого привлекать третью сторону. Путин также пригласил украинского лидера в Москву для беседы о развитии двусторонних отношений.

В офисе украинского президента уже отреагировали на приглашение Путина и сообщили, что Зеленский обязательно даст ответ по этому вопросу.

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