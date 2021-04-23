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Политика23 апреля 2021 13:29

Зеленский про учения армии РФ в Крыму: «Украина всегда начеку»

Возвращение войск РФ на места их дислокации снизило напряжение около украинской границы
Елизавета КВАЧКОВА
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Развернутые в Крыму войска должны отправиться в пункты постоянного базирования до 1 мая.

Развернутые в Крыму войска должны отправиться в пункты постоянного базирования до 1 мая.

Фото: Архив "КП"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возвращение военных и техники РФ в места их постоянной дислокации после внезапных учений в Крыму. По его мнению, вместе с этим напряженность в регионе снизилась.

- Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, - написал украинский президент в Twitter.

Напомним, что на крымском полигоне «Опук» в четверг прошла внезапная проверка боеготовности армии.

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Армия и безопасность