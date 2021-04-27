В Симферополе воры сломали лифты в 59-ти многоквартирных домах

Лифты в некоторых домах не работают уже неделю Фото: Архив "КП"

Жителям 59-ти многоквартирных домов Симферополя приходится сталкиваться с большими неудобствами - уже около недели не работают лифты. Это связано с серией краж – неизвестные похитили демпферные пружины. Без них использование лифтов опасно для жизни, потому что пружины – часть тормозной системы.

- В крымской столице произошло ЧП: неизвестные украли демпферные пружины с 59 лифтов, которые служат для их безопасного движения. Управляющие компании уже подали заявления в полицию, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, местные власти уже связались с заводом, который «оказал поддержку», несмотря на практически полное отсутствие нужных деталей в производстве.

- Специально для нас из Казани будут привезены все необходимые комплектующие. Первые 100 пружин будут отгружены 30 апреля, еще через несколько дней – оставшиеся 80. Соответственно, как только пружины прибудут в Симферополь, мы начнем их установку, несмотря на майские выходные дни, - уточнил Аксенов.

Также глава Крыма принес извинения жильцам 59-ти домов, где сейчас не работают лифты из-за сложившейся ситуации. Также Аксенов выразил надежду, что МВД установит всех, кто причастен к краже.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе рухнул лифт: погибли мать с ребенком

В многодетной семье было трое детей. Корреспонденты "КП" работают на месте ЧП (подробнее)

В Крыму до нового года установят 379 современных лифтов

Стоимость одного «подъемника» около 2 миллионов рублей (подробнее)