В Крыму до нового года установят 379 современных лифтов

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-30T18:42:14+03:00

Стоимость одного «подъемника» около 2 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Республике Крым началась замена лифтового хозяйства в многоэтажных жилых домах.

- 274 новых лифта появится в Симферополе, 32 – в Евпатории, 25 – в Керчи, 24 - в Алуште, 11 – в Ялте и 13 – в Ленинском районе, - сообщает «Крымская газета».

Всего на оборудование потратят более 819 миллионов рублей. Стоимость одного лифта – около 2 миллионов рублей вместе с установкой. Финансированием занимается Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым.

На замену лифта и запуск в эксплуатацию нужно около 60 дней.

Гарантийный срок для подъемников - пять лет. Все лифты подключат к Единой диспетчерской службе для оказания помощи в случае непредвиденных ситуаций.

Напоминаем, что в 2018 году в Симферополе случилась трагедия: в неисправном лифте погибла молодая женщина и ее полугодовалый сын. Двое детей остались без мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU