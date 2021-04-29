День Победы в Крыму 9 мая 2021: программа мероприятий, площадки, праздничный салют

В Симферополе запланирована выставка военной техники Фото: Архив "КП"

Скоро наступят затяжные майские праздники. В честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по всему Крыму пройдут парады и праздничные салюты. «Комсомолка» подготовила программу мероприятий на День Победы в Крыму 9 мая 2021.

СИМФЕРОПОЛЬ

Парад Победы в крымской столице начнется в 10 утра. В нем примут участие больше 70 единиц военной и специальной техники армейского корпуса Черноморского флота. Гусеничную технику доставили в Симферополь на специальных тралах, чтобы не повредить асфальт. В параде примут участие бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Оса».

В 08.00 симферопольцы смогут посетить выставку военной техники, в 10.00 начнется парад от Центрального рынка в сторону Куйбышевского кольца по проспекту Кирова. Колонна пройдет мимо перекрытой площади Ленина. Смотровую площадку для ветеранов войны организуют около Государственного академического театра Крыма.

- На пропускных пунктах будет обеспечено наличие медицинских масок и антисептиков для обработки рук, а также организована дистанционная термометрия. У нас будут работать волонтеры, контролирующие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время парада, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Праздничный салют в честь 76-годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в 20.00.

КЕРЧЬ

Праздничный парад ко Дню Победы в Керчи начнется на улице Кирова в 10.00, а завершится в 10.45. В колонне парада примут участие 38 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400, минометы, а также бронированные транспортно-боевые машины. Кроме того, в колонне пройдет больше 750 военных.

В 11.45 на горе Митридат запланировано возложение цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг и патриотическая акция «Выстрел Памяти» пройдет с 12.00 до 12.30.

С 16.00 до 18.50 на площади Ленина пройдет концертная программа «Хоровая весна», также зрители услышат духовые оркестры «Марш Победы» с участием Новомосковского Симфонического оркестра и творческих коллективов города.

С 19.00 до 20.00 пройдет патриотическая акция «Вальс Победы», после которой на центральной площади города продолжится концерт. До десяти вечера продлится праздничная программа с участием российского рок-музыканта Сергея Бобунца. Салют в честь Дня Победы прогремит в 22.00.

КСТАТИ

9 мая в Симферополе в связи с проведением Парада Победы будет временно ограничено движение транспорта на центральных улицах города.

Итак, с 7.00 до 13.00 в этот день нельзя будет проехать по проспекту Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева, по улице Севастопольской от пересечения с Козлова до пересечения с проспектом Кирова. Кроме того, движение будет перекрыто на улице Турецкого в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского и на улице Пушкина (где пересечение с улицей Самокиша).

Также будет ограничено движение транспорта на улице Павленко с 7 до 9 утра.

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