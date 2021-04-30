Крымские овцеводы стали героями фильма

В фильме можно увидеть окрестности Белой Скалы. Фото: пресс-служба фильма "Фермеры"

В День труда пройдет онлайн-премьера документального фильма «Фермеры». Героями ленты стали 23-летние предприниматели Ефим и Руслан, создавшие в Крыму овцеферму с органическим питанием животных.

Фильм рассказывает и о жителях других российских регионов: это сыровар из Свердловской области Светлана; 30-летний Никита, бывший топ-менеджер крупной компании, ставший аграрием в Воронежской области; многодетная семья из Татарстана, которая занялась производством молочных продуктов; предприниматели из Ярославской области, развивающие агротуризм и ресторан в небольшой деревне.

В кино идет речь о жизни на селе. Фото: пресс-служба фильма "Фермеры"

- Мы проанализировали почти пять с половиной тысяч анкет школьников из сел и малых городов. Результаты нас встревожили. Только 1,2% школьников планируют связать свою профессиональную жизнь с сельским хозяйством, лечением животных, биологией и земледелием. Более 15% ребят в ответ на вопрос о своих мечтах пишут, что хотели бы уехать из своего региона и даже из нашей страны, - рассказала режиссер фильмов «Фермеры» Татьяна Третьякова.

Жить в деревне очень интересно. Фото: пресс-служба фильма "Фермеры"

Главная цель ленты – это рассказать, насколько интересна и, главное, перспективна работа на селе. Создатели фильма уверены, что свое дело на земле - это отличная возможность для реализации самых разных талантов, способ изменить жизнь к лучшему.

- Современные технологии активно приходят в сельское хозяйство, и оно очень нуждается в квалифицированных кадрах, которые умеют с ними работать. Кроме того, это отличный способ в контакте с природой получить компетенции, которые пригодятся в любой сфере, - отмечает режиссер фильма.

Нужно отметить, что в жизни не все так гладко, как в кино, например фермеры из Белогорского района встретили нешуточные трудности на своем пути.

ВАЖНО

Фильм «Фермеры» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko, а также, на YouTube и в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбук.

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