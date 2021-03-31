Суд принял сторону сыровара из Белогорского района, у которого пытались отнять землю

На ферме работает вся семья Ваньжи. Фото: Денис Ваньжа/Facebook

Сегодня, 31 марта, Белогорский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований министерству имущественных и земельных отношений РК. Чиновники, напомним, пытались изъять земельный участок, на котором у крымского фермера стоит частная сыроварня «Феодоро».

Владелец фермы Денис Ваньжа рассказал КП-Крым, что рад такому исходу, но готовится к новой борьбе. Он думает, что министерство непременно будет обжаловать решение суда.

Представители Минимущества пытались договориться с владельцем сыроварни. Просили отдать купленный им участок, а взамен выдать новый, но по другим правилам. Владеть землей фермер больше не смог бы, а вот взять в многолетнюю аренду - легко.

Ваньжа отказался от такого варианта, ведь уверен на 100%, что приобретенный участок находится у него в собственности на законных основаниях. По его мнению, если госструктуры напутали что-то в процессе продажи участка, то должны разбираться в этом сами, а не отбирать землю.

Напомним, крымское Минимущество направило иск в суд для изъятия у фермера Дениса Ваньжи участка, на котором расположена его сыроварня. Землю бизнесмен купил после переезда из Екатеринбурга в Крым в 2016 году. Министерство нарекает на то, что предыдущий владелец земли взял ее в бессрочное пользование при Украине. А когда полуостров перешел в Крым - приватизировал участок и со временем продал Ваньже. Все учреждения сделку подтвердили и оформили.

Союз сыроваров России обратился к главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы тот разобрался в ситуации и помог добиться справедливости.

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